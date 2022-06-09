Visa и Mastercard начали возвращать российским банкам страховые депозиты

«Абсолют банку» страховой депозит был возвращен в полном объеме, а сами Visa и Mastercard не препятствовали этому, сообщил представитель банка: после завершения процедур клиринга (расчеты по сделкам) платежные системы сразу же приступили к возврату. По его словам, другим банкам тоже удалось вернуть депозит. Представитель Транскапиталбанка (ТКБ) также подтвердил «Ведомостям», что банк урегулировал все расчеты с международными платежными системами. Банк «Зенит» обратился в Visa и Mastercard для возврата страхового депозита и находится на стадии урегулирования взаиморасчетов, отмечает его представитель.