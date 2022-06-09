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Visa и Mastercard начали возвращать российским банкам страховые депозиты

Проблемы с возвратом средств могут возникнуть только у банков, подпавших под санкции
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Международные платежные системы Visa и Mastercard, которые в марте покинули Россию, начали постепенно возвращать российским банкам страховые депозиты, которые хранились у них на случай проблем с платежами, выяснили «Ведомости». После ухода Visa и Mastercard с российского рынка банки опасались, что им не вернут эти депозиты, которые являются гарантией исполнения обязательств банка перед платежной системой по расчетам и операциям.

«Абсолют банку» страховой депозит был возвращен в полном объеме, а сами Visa и Mastercard не препятствовали этому, сообщил представитель банка: после завершения процедур клиринга (расчеты по сделкам) платежные системы сразу же приступили к возврату. По его словам, другим банкам тоже удалось вернуть депозит. Представитель Транскапиталбанка (ТКБ) также подтвердил «Ведомостям», что банк урегулировал все расчеты с международными платежными системами. Банк «Зенит» обратился в Visa и Mastercard для возврата страхового депозита и находится на стадии урегулирования взаиморасчетов, отмечает его представитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных