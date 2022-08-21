Банки фиксируют кратный рост спроса на оплату по QR-кодам во II квартале

Банки фиксируют кратный рост спроса на оплату по QR-кодам во II кварталеГраждане ищут удобные альтернативы для привычной оплаты покупок смартфоном
У российских граждан растет интерес к оплате покупок смартфоном по QR-коду после того, как в марте Apple Pay и Google Pay ушли из России: банки фиксируют кратный рост спроса на этот метод через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ во II квартале по сравнению с первым. Количество транзакций в зависимости от банка выросло в 3–5 раз, а объем платежей – в 2–2,5 раза.
Для повседневных трат
О кратном росте количества и объема платежей с помощью QR-кодов «Ведомостям» рассказали представители Промсвязьбанка (ПСБ), «ФК Открытие», Россельхозбанка (РСХБ), «Почта банка», «Абсолют банка», банков «Русский стандарт», «Зенит» и «Санкт-Петербург».
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