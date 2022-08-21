Банки фиксируют кратный рост спроса на оплату по QR-кодам во II квартале

У российских граждан растет интерес к оплате покупок смартфоном по QR-коду после того, как в марте Apple Pay и Google Pay ушли из России: банки фиксируют кратный рост спроса на этот метод через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ во II квартале по сравнению с первым. Количество транзакций в зависимости от банка выросло в 3–5 раз, а объем платежей – в 2–2,5 раза.