Банк России сообщил об увеличении числа ИИС до 6 млн

Но объем нетто-взносов остается небольшим относительно других финансовых инструментов, указывает Центробанк. По мнению регулятора, это говорит о том, что пока лишь небольшая доля инвесторов готова инвестировать на долгий срок и использовать возможности ИИС. ЦБ уже обсуждает с профильными ведомствами различные меры по совершенствованию этого механизма, в частности, возможность для инвесторов выводить дивиденды и купоны со счета без потери права на налоговую льготу. Регулятор также обсуждает компенсацию стоимости имущества на счете в случае банкротства брокера или управляющей компании.