Банк России сообщил об увеличении числа ИИС до 6 млн

Банк России сообщил об увеличении числа ИИС до 6 млнЦБ обсуждает различные меры по совершенствованию этого продукта
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за III квартал 2024 г. увеличилось на 32 000 и достигло 6 млн. Таким образом, количество ИИС почти сравнялось с максимальным значением, зафиксированным в IV квартале 2023 г., говорится в сообщении на сайте регулятора.
Основной прирост числа счетов обеспечили клиенты брокеров, которые за квартал внесли на ИИС рекордную с конца 2022 г. сумму в 21 млрд руб. (нетто-приток). Кварталом ранее сумма была в 3,5 раза меньше – 6 млрд руб. Средний размер брокерских ИИС за квартал почти не изменился и остался вблизи 82 000 руб.
Но объем нетто-взносов остается небольшим относительно других финансовых инструментов, указывает Центробанк. По мнению регулятора, это говорит о том, что пока лишь небольшая доля инвесторов готова инвестировать на долгий срок и использовать возможности ИИС. ЦБ уже обсуждает с профильными ведомствами различные меры по совершенствованию этого механизма, в частности, возможность для инвесторов выводить дивиденды и купоны со счета без потери права на налоговую льготу. Регулятор также обсуждает компенсацию стоимости имущества на счете в случае банкротства брокера или управляющей компании.
Возможность открывать ИИС появилась у российских инвесторов в январе 2015 г. До января 2024 г. существовало два вида таких счетов – ИИС первого (ИИС-1) и второго типа (ИИС-2), отличавшиеся видом налоговых вычетов – за взносы и на доходы. С 1 января 2024 г. инвесторы могут открывать только один вид ИИС – третьего типа (ИИС-3). Предыдущие типы счетов, открытые до этой даты, продолжат действовать, но открывать их уже не получится. ИИС-3 предусматривает сразу оба типа налоговых вычетов.
Количество ИИС в рамках доверительного управления продолжило сокращаться 10-й квартал подряд. Снижение интереса к стандартным стратегиям доверительного управления и их предстоящее упразднение с начала января 2025 г. будут способствовать дальнейшему ускоренному закрытию ИИС в доверительном управлении, заключил регулятор, добавив, что, вероятно, появится интерес к открытию ИИС в рамках лицензии управляющих компаний открытых паевых инвестиционных фондов.
Объем активов на всех ИИС по итогам III квартала сократился до 521 млрд руб. с 525,4 млрд руб. по итогам II квартала и 545 млрд руб. по результатам I квартала. Для сравнения, на конец 2021 г. общая сумма активов составляла 551 млрд руб., но в 2022 г. опустилась до 445 млрд.
Большинство клиентов брокеров продолжают инвестировать в российские акции (42%), в то время как на ИИС в рамках доверительного управления основная часть средств вложена в паи резидентов (74%) с преобладанием фондов облигаций. При этом в III квартале инвесторы нарастили вложения в долговые ценные бумаги: доля российских государственных и корпоративных облигаций выросла с 25 до 27%, отмечает регулятор. Доля иностранных ценных бумаг, которые сосредоточены преимущественно на брокерских ИИС, почти не изменилась и осталась в районе 8%.