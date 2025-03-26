Чистая прибыль российских банков в феврале упала на четверть

По предварительным данным, ипотечный портфель увеличился на 0,2% до 20 трлн руб. после сокращения на 0,2% в январе из-за длинных праздников. Выдачи выросли на 79% и составили 227 млрд руб., и уже по традиции их основная часть – 198 млрд руб. – пришлась на ипотеку с господдержкой. Результат оказался почти в 2 раза выше января (106 млрд руб.). По наиболее популярной семейной программе выдано 174 млрд руб. после 90 млрд руб. в январе. При этом, напоминает ЦБ, с 1 апреля в программу включен вторичный рынок в городах, где строится не более двух многоквартирных домов. Но, по оценкам Банка России, эффект от расширения программы на прирост ипотечного портфеля будет незначительным.