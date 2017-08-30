ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Московия»

Банк России отозвал лицензии на осуществление личного страхования и ОСАГО у страховой компании «Московия». Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Такое решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, из-за которых лицензия страховщика была приостановлена, а именно - неисполнением предписания ЦБ, следует из приказа.

Компания «Московия» была одним из немногих страховщиков России, работающих в Крыму, и приостановление ее лицензии в конце июля стало одной из причин проблем с доступностью ОСАГО в регионе. По данным ЦБ за I квартал 2017 г., «Московия» была вторым по объему страховщиком в Крыму (доля рынка 25%) и лидером регионального рынка ОСАГО (97,91%). 26 июля Российский союз автостраховщиков утвердил механизм увеличения доступности ОСАГО в Крыму.

В целом на страховом рынке России «Московия» входила в топ-50 по объему сборов.