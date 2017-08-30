Илюмжинов хочет создать пенсионную группу на базе НПФ «Муниципальный»

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов намерен объединить несколько негосударственных пенсионных фондов на базе тольяттинского НПФ «Муниципальный».

«Сейчас есть предложение - "Муниципальный". Сегодня будет встреча с двумя хозяевами пенсионных фондов, должны представить это предложение. Есть уже нормальные такие фонды, которые хотят объединяться, не теряя своей самостоятельности», - рассказал ТАСС сам Илюмжинов. По его словам, группа может начать работать также под брендом «Муниципального».

15 августа стало известно, что Илюмжинов купил НПФ «Муниципальный».

НПФ «Муниципальный» базируется в Тольятти, по состоянию на март 2017 г. число участников НПФ составило 16 600 человек, пенсионные резервы - 85 млн руб. Фонд не входит в систему гарантирования прав застрахованных лиц.