Илюмжинов остался на посту президента FIDE

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов продолжит работу на посту, сообщается в Twitter сайта Chessdom.com.

«Кирсан Илюмжинов остается президентом FIDE, но с некоторыми изменениями», - говорится в сообщении.

26 марта на сайте FIDE появилось сообщение об отставке Илюмжинова с поста президента. Илюмжинов написал исполнительному директору FIDE Найджелу Фримену письмо о том, что эта информация является неверной. Сообщение о своей отставке он назвал провокацией и неудачной попыткой его сместить. «Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой», – говорил он ТАСС.

Позднее Илюмжинов подчеркнул, что не готов покинуть пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за санкций США.

Илюмжинов заверил журналистов, что в частных беседах с членами президентского совета говорил, что «к креслу не прирос». «Если я мешаю развитию шахмат, то я готов уйти. Место президента медом не намазано, и денег я не получаю. Более того, я привлек около $100 млн за все время моего руководства FIDE. Но предложите программу развития, что будет дальше. Но из-за санкций США я не уйду, ведь это чисто политическое дело», - подчеркнул он.