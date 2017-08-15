Он присматривает еще несколько фондов, чтобы стать крупным игроком на пенсионном рынке

Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Илюмжинов получил маленькую пенсию

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Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов купил пенсионный фонд и присматривает еще несколько Александр Щербак / ТАСС

На пенсионном рынке появился новый игрок: президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов стал собственником негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Муниципальный», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки, и два топ-менеджера двух пенсионных фондов. Сделка закрылась в июле, указывают они. На сайте «Муниципального» Илюмжинов уже указан как председатель совета директоров фонда.