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Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Илюмжинов получил маленькую пенсию

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов купил пенсионный фонд

Он присматривает еще несколько фондов, чтобы стать крупным игроком на пенсионном рынке

На пенсионном рынке появился новый игрок: президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов стал собственником негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Муниципальный», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки, и два топ-менеджера двух пенсионных фондов. Сделка закрылась в июле, указывают они. На сайте «Муниципального» Илюмжинов уже указан как председатель совета директоров фонда.

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