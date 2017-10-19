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РБК сообщил о списании средств со счетов Шишханова и Гуцериева в Бинбанке

Со счетов руководства и бенефициаров Бинбанка, в том числе Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева, списали средства в рамках проведения процедуры оздоровления, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Представитель регулятора отметил, что списание денег топ-менеджеров банка в рамках действующего законодательства произошло 13 октября, а уведомления об этом они получили в четверг, 19 октября. В Центробанке не раскрыли общий объем списанных средств.

Согласно закону о банкротстве, управляющие работники и контролирующие банк лица уведомляются о прекращении обязательств банка перед ними в течение пяти рабочих дней с даты утверждения плана участия. Списанию подлежат все деньги, находящиеся на счетах руководителей и контролирующих лиц, кроме их зарплаты и возмещений вреда жизни и здоровью.

4 октября ЦБ сообщил, что Бинбанк спишет часть субординированных обязательств, поскольку достаточность базового капитала банка упала ниже предельного значения в 5,125%. Экс-совладелец Бинбанка Микаил Шишханов в интервью «Ведомостям» говорил, что у него есть субординированные депозиты в банке на сумму «где-то $100 млн» и он готов их потерять. Бинбанк проходит процедуру оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации Бинбанка ЦБ объявил 21 сентября.