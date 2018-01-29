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Эвакуация сотрудников Московской биржи не отразилась на торгах

Сотрудников Московской биржи в понедельник эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании, но на биржевых торгах это не отразилось. Об этом сообщила пресс-служба биржи.

«Торги в понедельник проходят в обычном режиме. Все торгово-клиринговые системы биржи вынесены в защищенные дата-центры и зарезервированы», - рассказал представитель Московской биржи.

Он отметил, что сотрудников эвакуировали из двух офисов Московской биржи. Проверка одного из них на момент публикации уже завершилась, сотрудники возвращаются на рабочие места. Во втором офисе эвакуация продлена до конца рабочего дня по желанию владельца здания, сказал Reuters представитель биржи.