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Предправления Росбанка уходит в ВТБ

Дмитрий Олюнин, возглавляющий правление Росбанка, принял решение вернуться в группу ВТБ, сообщил в среду Росбанк. В сообщении отмечается, что Олюнина заменит Илья Поляков, который сейчас в должности первого зампреда правления отвечает за корпоративный и инвестиционный бизнесы в России. К исполнению обязанностей предправления Росбанка Поляков приступит 14 апреля. Его назначение на эту должность еще должен одобрить Центробанк, отмечается в сообщении.

Пресс-служба ВТБ подтвердила «Интерфаксу», что кандидатура Олюнина в ближайшее время будет предложена на рассмотрение наблюдательного совета ВТБ. «В случае ее согласования Дмитрий Олюнин займет место первого заместителя президента - председателя правления банка. Планируется, что он будет курировать финансы, учет, риски, операционную функцию и оптимизацию бизнес-процессов», - заявил «Интерфаксу» представитель пресс-службы ВТБ.

Олюнин возглавил Росбанк в 2013 г. вместо арестованного Владимира Голубкова. До этого он девять лет проработал в группе ВТБ, с лета 2013 г. возглавлял Транскредитбанк (ТКБ), однако это назначение было техническим: в ноябре того же года ТКБ прекратил свое существование, присоединившись к «ВТБ 24».

Сейчас за финансы ВТБ отвечает зампред правления банка Герберт Моос. О том, что Моос сменит направление, но останется работать в банке и сконцентрируется на работе со стратегией, говорил в январе в интервью Reuters предправления банка Андрей Костин, добавляя, что, возможно, «под Мооса» в банке создадут специальный департамент.

Правление ВТБ в прошлом году покинули первый зампред Василий Титов и член правления Михаил Задорнов, который сейчас возглавляет «ФК Открытие». Титов, по словам Костина, работает советником: «У него ряд важных полномочий, в большей степени связанных со спортом, теми вещами, которыми он активно занимался».