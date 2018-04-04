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ЦБ утвердил санатором АвтоВАЗбанка Фонд консолидации банковского сектора

ЦБ утвердил план финансового оздоровления АвтоВАЗбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), говорится в сообщении регулятора.

Функции временной администрации возложены на управляющую компанию ФКБС. «Предусмотренные планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств», – говорится в пресс-релизе.

АвтоВАЗбанк с 2015 г. санировался Промсвязьбанком, который с середины декабря 2017 г. проходит финансовое оздоровление с участием УК ФКБС.

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что балансы АвтоВАЗбанка и Промсвязьбанка будут разделены, а проблемные активы обеих организаций могут поступить в специализированный банк на базе «Траста».

В декабре 2017 г. Поздышев сообщил, что дополнительные средства понадобятся на санацию АвтоВАЗбанка, хотя объем проблем там меньше, чем в других санируемых банковских группах. По оценке на тот момент, на докапитализацию АвтоВАЗбанка потребовалось бы не более 15 млрд руб. АвтоВАЗбанк по итогам 2017 г. занял 53-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».