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«Газпром» и «Северсталь» поддержали подход Минфина к оценке кредитных рисков

«Газпром», «Татнефть», «Новатэк» и «Северсталь» направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить ЦБ ориентироваться на рейтинги отечественных агентств при оценке кредитных рисков, сообщает «Коммерсантъ». Такую же позицию ранее выразил Минфин. ЦБ, в свою очередь, предлагает вместо рейтингов использовать пониженные коэффициенты риска для заемщиков «инвестиционного класса» и банков высшего класса.

Авторы письма считают, что подход ЦБ излишне консервативный. Политика регулятора, по их мнению, даже жестче рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Компании предлагают ориентироваться на рейтинги отечественных агентств, потому что они могут не учитывать санкции, в отличие от международных. Компании ожидают, что это обеспечит снижение коэффициентов риска по высококлассным заемщикам до 20%.

Письмо было переадресовано президентом главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру Антону Силуанову, министру экономического развития Максиму Орешкину и помощнику президента Андрею Белоусову с резолюцией: «Прошу рассмотреть и доложить». В Минфине заявили, что в целом поддерживают это предложение. ЦБ считает, что «безрейтинговый» вариант дает большую экономию капитала для кредитования экономики, чем подход, основанный на рейтингах.