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«Финвижн» Аветисяна предъявила претензии Baring Vostok на 12,5 млрд рублей

Компания «Финвижн» бизнесмена Артема Аветисяна направила кипрской Evison, через которую Baring Vostok контролирует 41,6% банка «Восточный», досудебную претензию с требованием возместить 12,6 млрд руб. убытков, пишет РБК. «Ведомости» ознакомились с копией документа.

Отправление претензии подтвердил представитель «Финвижн»: «Для возмещения убытка, причиненного компании «Финвижн» со стороны Evison в результате вывода активов путем выдачи заранее невозвратных кредитов непосредственно перед объединением банков своим аффилированным структурам, а также фальсификации отчетности, замаскированной недобросовестными менеджерами фонда под «технический сбой»,«Финвижн» намерена обратиться в российский суд». По словам представителя «Финвижн», Evison грубо нарушила акционерное соглашение, перенеся коммерческий спор из Лондона в Россию.

В претензии обращается внимание на то, что Baring Vostok и Аветисян при объединении банков «Восточный» и «Юниаструм» договорились, что его деятельность будет вестись «на разумных коммерческих принципах получения прибыли». По мнению «Финвижн», Evison со своей стороны несколько раз нарушала это соглашение.

В Baring Vostok досудебную претензию «Ведомостям» назвали «ничем не обоснованной», а требования о возмещении – безосновательными. «Месяц назад «Финвижн» в одностороннем порядке объявила акционерное соглашение расторгнутым, а теперь подает ничем не обоснованную досудебную претензию, дословно повторяющую их иск в Лондонском суде, со ссылкой на это соглашение», – отметил представитель фонда. По его словам, целью таких действий является получение обманным способом 100% акций банка «Восточный» и отвлечение внимания от многомиллиардного вывода средств из «Юниаструма».

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владела 52% банка «Восточный») исполнить опцион и продать 9,99% акций банка компании «Финвижн холдингс», которой принадлежало 32% акций «Восточного». Спор по иску Evision Holdings параллельно рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok считает, что Аветисян перед объединением банков вывел из «Юниаструма» часть активов. По этой причине Evison Holdings отказывается исполнять опцион. 17 июня Лондонский суд признал за «Финвижн холдингс» право продолжать судебное разбирательство в России.

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