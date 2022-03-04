ЦБ понизил официальные курсы валют
Банк России сегодня понизил официальные курсы доллара и евро до 105,8124 и 116,5312 руб. соответственно, следует из данных на сайте регулятора. Они будут действовать с 5 марта. Сегодня курс доллара зафиксирован на уровне 111,7564 руб., евро — 124,0161 руб.
Валютный курс в России является плавающим, его устанавливает ЦБ в зависимости от ситуации в экономике. Из пояснений на сайте регулятора следует, что укрепление рубля на фоне «позитивного внешнего воздействия», например подорожания нефти, помогает сократить риски «перегрева» экономики. В то же время при негативных факторах ослабление рубля поддерживает российских производителей «за счет увеличения объемов экспорта и стимулирования импортозамещения». Фиксированный валютный курс не помогает снизить влияние внешних шоков на экономику.
В то же время использование курсов, установленных ЦБ, не является обязательным для участников рынка. Однако они применяются, например, при расчете доходов и расходов госбюджета, а также при проведении платежно-расчетных операций органов госуправления с компаниями и физлицами и для целей бухгалтерского учета. ЦБ устанавливает валютные курсы на основании рыночных котировок, которые формируются на основе спроса на валюту и ее предложения на рынке.
Вчера курсы доллара и евро на Мосбирже обновили исторические максимумы. Первый в моменте достигал 118,35 руб., второй — 125,065 руб. Однако к концу дня значения снизились: на закрытии доллар стоил 106,01 руб., евро — 117,6 руб. Сегодня ЦБ приостановил торги на всех рынках Московской биржи до 9 марта.