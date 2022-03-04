ЦБ понизил официальные курсы валют

В то же время использование курсов, установленных ЦБ, не является обязательным для участников рынка. Однако они применяются, например, при расчете доходов и расходов госбюджета, а также при проведении платежно-расчетных операций органов госуправления с компаниями и физлицами и для целей бухгалтерского учета. ЦБ устанавливает валютные курсы на основании рыночных котировок, которые формируются на основе спроса на валюту и ее предложения на рынке.