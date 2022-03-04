Минфин объявил о приостановке размещения ОФЗ
Министерство финансов России с 9 марта и на неопределенный срок прекращает размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), сообщается на сайте ведомства. Решение принято «в связи с ухудшением условий осуществления заимствований», следует из заявления пресс-службы Минфина.
По размещенным ранее ОФЗ Минфин планирует исполнить обязательства в полном объеме и в назначенные сроки. Банки-агенты проводят операции с гособлигациями в прежнем режиме, но принимать заявки на приобретение новых бумаг они не будут.
Минфин напомнил, что по закону владельцы ОФЗ имеют право предъявить ценные бумаги к выкупу в любой день в установленном порядке. Также они могут при погашении облигаций получить номинальную стоимость таковых и купонный доход.
Ранее США запретили своим резидентам выполнять любые транзакции с участием Минфина, Центробанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ). До этого в Вашингтоне наложили санкции на российский госдолг. Аналогичные меры предпринял Евросоюз (ЕС).
В связи с этим правительство предложило внести изменения в Бюджетный кодекс России с тем, чтобы позволить Минфину инвестировать средства ФНБ в государственные ценные бумаги и акции госкомпаний. Это можно делать до достижения порога ликвидных активов фонда в 7% ВВП.