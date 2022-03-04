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Финансы

Минфин объявил о приостановке размещения ОФЗ

Ведомости

Министерство финансов России с 9 марта и на неопределенный срок прекращает размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), сообщается на сайте ведомства. Решение принято «в связи с ухудшением условий осуществления заимствований», следует из заявления пресс-службы Минфина.

По размещенным ранее ОФЗ Минфин планирует исполнить обязательства в полном объеме и в назначенные сроки. Банки-агенты проводят операции с гособлигациями в прежнем режиме, но принимать заявки на приобретение новых бумаг они не будут. 

Минфин напомнил, что по закону владельцы ОФЗ имеют право предъявить ценные бумаги к выкупу в любой день в установленном порядке. Также они могут при погашении облигаций получить номинальную стоимость таковых и купонный доход. 

Ранее США запретили своим резидентам выполнять любые транзакции с участием Минфина, Центробанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ). До этого в Вашингтоне наложили санкции на российский госдолг. Аналогичные меры предпринял Евросоюз (ЕС).

В связи с этим правительство предложило внести изменения в Бюджетный кодекс России с тем, чтобы позволить Минфину инвестировать средства ФНБ в государственные ценные бумаги и акции госкомпаний. Это можно делать до достижения порога ликвидных активов фонда в 7% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных