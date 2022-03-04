Минфин объявил о приостановке размещения ОФЗ

В связи с этим правительство предложило внести изменения в Бюджетный кодекс России с тем, чтобы позволить Минфину инвестировать средства ФНБ в государственные ценные бумаги и акции госкомпаний. Это можно делать до достижения порога ликвидных активов фонда в 7% ВВП.