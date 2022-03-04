ВЭБ компенсирует заемщикам рост ставки по кредитам на мегапроекты

«Фабрика проектного финансирования», запущенная в 2018 году, предполагает выдачу льготных кредитов на реализацию инвестпроектов стоимостью от 3 млрд рублей в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами являются одновременно госкорпорация «ВЭБ.РФ» и несколько банков. Они предоставляют заемщику синдицированный (совместный) кредит. Один из механизмов «Фабрики» предполагает выплату субсидий заемщикам на компенсацию роста ключевой ставки на всем сроке кредитования.