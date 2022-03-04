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Финансы

ВЭБ компенсирует заемщикам рост ставки по кредитам на мегапроекты

Ведомости

Инициаторы проектов, получивших займы по механизму «Фабрики проектного финансирования» ВЭБа (главный инструмент института развития по кредитованию мегапроектов) получат компенсацию на покрытие разницы между текущим значением ключевой ставки (20% годовых) и зафиксированными в договорах значениях. Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа.

Речь идет о договорах, направленных на хеджирование процентных рисков от повышения ключевой (ВЭБ, согласно сообщению, может компенсировать более половины от роста ставки до 20%).

«Фабрика проектного финансирования», запущенная в 2018 году, предполагает выдачу льготных кредитов на реализацию инвестпроектов стоимостью от 3 млрд рублей в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами являются одновременно госкорпорация «ВЭБ.РФ» и несколько банков. Они предоставляют заемщику синдицированный (совместный) кредит. Один из механизмов «Фабрики» предполагает выплату субсидий заемщикам на компенсацию роста ключевой ставки на всем сроке кредитования.

«Несмотря на повышение ключевой, ставки по кредитам остаются на приемлемом для инвесторов уровне – ВЭБ продолжит в полной мере исполнять все обязательства перед участниками проектов», – сообщается в пресс-релизе  ВЭБа со ссылкой на заместителя председателя правления института развития Юрия Корсуна.

Сейчас в портфеле «Фабрики» 20 долгосрочных инвестиционных проектов в здравоохранении, инфраструктуре, промышленности высоких переделов и ряде других отраслей. Их общая стоимость превышает 1 трлн руб. При реализации проектов Фабрики средства инициаторов проектов составляют не менее 20% от общего объема, остальные инвестиции обеспечивают ВЭБ.РФ и коммерческие банки- партнеры по синдикатам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных