ВЭБ компенсирует заемщикам рост ставки по кредитам на мегапроекты
Инициаторы проектов, получивших займы по механизму «Фабрики проектного финансирования» ВЭБа (главный инструмент института развития по кредитованию мегапроектов) получат компенсацию на покрытие разницы между текущим значением ключевой ставки (20% годовых) и зафиксированными в договорах значениях. Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа.
Речь идет о договорах, направленных на хеджирование процентных рисков от повышения ключевой (ВЭБ, согласно сообщению, может компенсировать более половины от роста ставки до 20%).
«Фабрика проектного финансирования», запущенная в 2018 году, предполагает выдачу льготных кредитов на реализацию инвестпроектов стоимостью от 3 млрд рублей в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами являются одновременно госкорпорация «ВЭБ.РФ» и несколько банков. Они предоставляют заемщику синдицированный (совместный) кредит. Один из механизмов «Фабрики» предполагает выплату субсидий заемщикам на компенсацию роста ключевой ставки на всем сроке кредитования.
«Несмотря на повышение ключевой, ставки по кредитам остаются на приемлемом для инвесторов уровне – ВЭБ продолжит в полной мере исполнять все обязательства перед участниками проектов», – сообщается в пресс-релизе ВЭБа со ссылкой на заместителя председателя правления института развития Юрия Корсуна.
Сейчас в портфеле «Фабрики» 20 долгосрочных инвестиционных проектов в здравоохранении, инфраструктуре, промышленности высоких переделов и ряде других отраслей. Их общая стоимость превышает 1 трлн руб. При реализации проектов Фабрики средства инициаторов проектов составляют не менее 20% от общего объема, остальные инвестиции обеспечивают ВЭБ.РФ и коммерческие банки- партнеры по синдикатам.