Spiegel: Германия приостановила сотрудничество с Россией в налоговой сфере
Правительство ФРГ приняло решение о прекращении сотрудничества с Россией и Белоруссией в налоговой сфере, передает немецкое издание Spiegel со ссылкой на письмо министра финансов Германии Кристиана Линднера его украинскому коллеге Сергею Марченко.
В письме говорится, что немецкое правительство, в первую очередь, остановило обмен информацией с Россией, что скажется на возможностях налогообложения фирм, работающих на территории всех трех стран. Помимо этого Германия больше не будет компенсировать подоходный налог российских граждан и фирм, которые зарегистрированы в финансовых ведомствах страны, что скажется на возможности избегать двойного налогообложения.
Издание отмечает, что Линднер таким образом ответил на запрос Марченко, отправленный в середине марта. Он также пообещал украинскому коллеге, что Германия поддержит исключение России и Белоруссии из всех органов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). «Мы настроены наносить России и Белоруссии дальнейший экономический ущерб», — подчеркнул Линдер в письме к Марченко.
17 марта британское правительство также приняло решение заморозить сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере обмена налоговой информацией. Приостановка обмена налоговой информацией означает, что Россия не будет получать информацию ни по одному из трех имеющихся механизмов — обмена информацией по запросу, единому стандарту по обмену налоговой информацией и межстрановой отчетности. «Неподобающе, чтобы Великобритания занималась сотрудничеством, от которого Россия или Белоруссия могут получить экономические выгоды»,— заявила финансовый секретарь казначейства Великобритании Люси Фрейзер.
Страны Евросоюза, а также Канада, США и ряд других государств начали вводить экономические и персональные санкции против России в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля и начавшуюся 24 февраля военную операцию на Украине. В числе ограничений — закрытие воздушного пространства стран сообщества для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка международных резервов ЦБ — примерно $300 млрд оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.