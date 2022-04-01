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Финансы

Spiegel: Германия приостановила сотрудничество с Россией в налоговой сфере

Ведомости

Правительство ФРГ приняло решение о прекращении сотрудничества с Россией и Белоруссией в налоговой сфере, передает немецкое издание Spiegel со ссылкой на письмо министра финансов Германии Кристиана Линднера его украинскому коллеге Сергею Марченко.

В письме говорится, что немецкое правительство, в первую очередь, остановило обмен информацией с Россией, что скажется на возможностях налогообложения фирм, работающих на территории всех трех стран. Помимо этого Германия больше не будет компенсировать подоходный налог российских граждан и фирм, которые зарегистрированы в финансовых ведомствах страны, что скажется на возможности избегать двойного налогообложения.

Издание отмечает, что Линднер таким образом ответил на запрос Марченко, отправленный в середине марта. Он также пообещал украинскому коллеге, что Германия поддержит исключение России и Белоруссии из всех органов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). «Мы настроены наносить России и Белоруссии дальнейший экономический ущерб», — подчеркнул Линдер в письме к Марченко.

17 марта британское правительство также приняло решение заморозить сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере обмена налоговой информацией. Приостановка обмена налоговой информацией означает, что Россия не будет получать информацию ни по одному из трех имеющихся механизмов — обмена информацией по запросу, единому стандарту по обмену налоговой информацией и межстрановой отчетности. «Неподобающе, чтобы Великобритания занималась сотрудничеством, от которого Россия или Белоруссия могут получить экономические выгоды»,— заявила финансовый секретарь казначейства Великобритании Люси Фрейзер.

Страны Евросоюза, а также Канада, США и ряд других государств начали вводить экономические и персональные санкции против России в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля и начавшуюся 24 февраля военную операцию на Украине. В числе ограничений — закрытие воздушного пространства стран сообщества для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка международных резервов ЦБ — примерно $300 млрд оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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