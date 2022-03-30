ARD: Германия заморозила более 95 млн евро на российских счетах
Германия заблокировала более 95 млн евро на счетах российских юридических и физических лиц в рамках введенных санкций, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD. Данные обнародовало федеральное правительство ФРГ.
По информации телеканала, до 21 марта банки заморозили в общей сложности 95 514 306,40 евро. Это означает, что владельцы не могут получить доступ к этим средствам и не могут, например, осуществлять переводы или снятие средств.
Накануне стало известно, что минфин Люксембурга заблокировал российские активы в стране на сумму 2,5 млрд евро. Об этом рассказал глава ведомства Юрико Бакес. 22 марта премьер-министр Италии Марио Драги также сообщил, что объем замороженных активов российских бизнесменов, которые попали под санкции Евросоюза на фоне военной операции российских войск на Украине, составил более 800 млн евро.
18 марта о заморозке российских активов сообщил глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот. По его словам, объем российских активов, замороженных банками и другими финансовыми учреждениями в Нидерландах, вырос до 200 млн евро. Помимо этого он сообщил, что большинство связей с Россией в Нидерландах осуществляется через трастовые компании. «Бухгалтерские и налоговые отчетности оформляются там, но самих активов нет в Нидерландах. Нечего замораживать», — добавил Кнот.
Страны Евросоюза, а также Канада, США и ряд других государств начали вводить экономические и персональные санкции против России в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля и начавшуюся 24 февраля военную операцию на Украине. В числе ограничений — закрытие воздушного пространства стран сообщества для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка международных резервов ЦБ — примерно $300 млрд оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.