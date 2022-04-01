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Финансы

Британия разрешила получать платежи по валютному долгу России до 30 июня

Ведомости

Британским физическим и юридическим лицам разрешено проводить платежи по суверенному валютному долгу РФ в срок до 30 июня. Об этом говорится в лицензии, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании.

В рамках лицензии до этой даты разрешается оказывать финансовые услуги для получения и последующего перевода выплат процентов или основного долга от Минфина РФ, Банка России или Фонда национального благосостояния (ФНБ). Речь идет о долговых обязательствах, выпущенных до 1 марта 2022 г.

Минфин США в начале марта выпустил лицензию, разрешающую держателям российских суверенных еврооблигаций в иностранной валюте получать долговые платежи по этим бумагам до 25 мая. После этой даты американские резиденты должны будут получать индивидуальные разрешения для получения процентов или основного долга.

Великобритания вместе с США и Евросоюзом в конце февраля ввела санкции в отношении ЦБ РФ из-за военной операции на Украине. Ограничения запрещают всем юридическим и физическим лицам финансовые транзакции с ЦБ, ФНБ и Минфином РФ.

Западные страны также заморозили около половины золотовалютных резервов России в объеме $300 млрд. После этого международные рейтинговые агентства понизили суверенные кредитные рейтинги России с инвестиционного уровня до преддефолтного.

В Минфине заявили, что выплаты по евробондам в пользу нерезидентов будут осуществляться в зависимости от санкций. 16 марта Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям на общую сумму $117,2 млн, 22 марта были перечислены $65,6 млн за купон по евробондам, 29 марта — еще $102 млн.

Источник РБК в ведомстве сообщал, что платежи производились в долларах из замороженных резервов ЦБ. Пресс-служба Минфина сообщила лишь, что выплаты производились из «средств федерального бюджета с использованием счетов Банка России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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