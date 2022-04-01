Британия разрешила получать платежи по валютному долгу России до 30 июня
Британским физическим и юридическим лицам разрешено проводить платежи по суверенному валютному долгу РФ в срок до 30 июня. Об этом говорится в лицензии, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании.
В рамках лицензии до этой даты разрешается оказывать финансовые услуги для получения и последующего перевода выплат процентов или основного долга от Минфина РФ, Банка России или Фонда национального благосостояния (ФНБ). Речь идет о долговых обязательствах, выпущенных до 1 марта 2022 г.
Минфин США в начале марта выпустил лицензию, разрешающую держателям российских суверенных еврооблигаций в иностранной валюте получать долговые платежи по этим бумагам до 25 мая. После этой даты американские резиденты должны будут получать индивидуальные разрешения для получения процентов или основного долга.
Великобритания вместе с США и Евросоюзом в конце февраля ввела санкции в отношении ЦБ РФ из-за военной операции на Украине. Ограничения запрещают всем юридическим и физическим лицам финансовые транзакции с ЦБ, ФНБ и Минфином РФ.
Западные страны также заморозили около половины золотовалютных резервов России в объеме $300 млрд. После этого международные рейтинговые агентства понизили суверенные кредитные рейтинги России с инвестиционного уровня до преддефолтного.
В Минфине заявили, что выплаты по евробондам в пользу нерезидентов будут осуществляться в зависимости от санкций. 16 марта Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям на общую сумму $117,2 млн, 22 марта были перечислены $65,6 млн за купон по евробондам, 29 марта — еще $102 млн.