Британия разрешила получать платежи по валютному долгу России до 30 июня

В Минфине заявили, что выплаты по евробондам в пользу нерезидентов будут осуществляться в зависимости от санкций. 16 марта Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям на общую сумму $117,2 млн, 22 марта были перечислены $65,6 млн за купон по евробондам, 29 марта — еще $102 млн.