Выдача льготной IT-ипотеки по новым правилам начнется 7 февраля

В соответствии с новыми правилами снижаются и требования к зарплатам сотрудников. В городах-миллионниках минимум заработный платы составит 120 000 руб. до вычета НДФЛ, в остальных регионах – от 70 000 руб. Для Москвы показатель остается прежний – 150 000 руб. Изменился и возрастной диапазон тех, кто получает льготную ипотеку. Теперь ее могут получить специалисты от 18 до 50 лет (включительно), а не от 22 до 44 лет (включительно), как это было раньше.