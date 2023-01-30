Выдача льготной IT-ипотеки по новым правилам начнется 7 февраля
Выдача льготных ипотечных кредитов российским IT-шникам по обновленным правилам начнется 7 февраля, сообщила пресс-служба Минцифры.
«Заявки по обновленным условиям уже принимаются. Выдача кредитов начнется 7 февраля, после вступления новых правил в силу», – говорится в сообщении.
Обновленные правила, о которых ранее сегодня рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, подразумевают, в частности, увеличение срока сохранения льготной ставки по ипотеке для уволившихся IT-специалистов с трех до шести месяцев. Кроме того, теперь получить такую ипотеку теперь смогут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний (около 20 000), а не только тех, которые еще получают налоговые льготы (12 000).
В соответствии с новыми правилами снижаются и требования к зарплатам сотрудников. В городах-миллионниках минимум заработный платы составит 120 000 руб. до вычета НДФЛ, в остальных регионах – от 70 000 руб. Для Москвы показатель остается прежний – 150 000 руб. Изменился и возрастной диапазон тех, кто получает льготную ипотеку. Теперь ее могут получить специалисты от 18 до 50 лет (включительно), а не от 22 до 44 лет (включительно), как это было раньше.
Программа льготной ипотеки для IT-специалистов была запущена в России в мае 2022 г. Эта мера, как и предоставление отсрочки таким сотрудникам от армии, была принята на фоне оттока IT-специалистов из России после начала военной спецоперации на Украине. В ходе совещания с премьером Михаилом Мишустиным Чернышенко отметил, что льготные кредиты для IT-специалистов с момента ее введения получили уже 6000 человек, всего было одобрено 17 000 заявок. Общая сумма предоставленных кредитов составила свыше 54 млрд руб.
В России также действует еще несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки со ставкой 7% годовых (будет продлена до 1 июля 2024 г. по ставке 8%), семейная (6% годовых), сельская (3%) и дальневосточная (2%). Последняя ранее была продлена до конца 2030 г.