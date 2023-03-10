Минцифры: более 7000 IT-сотрудников получили льготную ипотеку
Свыше 7600 IT-сотрудников получили льготную ипотеку на сумму 68,6 млрд руб. с момента начала реализации данной программы, сообщила пресс-служба Минцифры России в Telegram-канале.
«С момента начала реализации программы по льготной ипотеке подано 32 000 заявок. Из них выдано более 7600 кредитов на общую сумму 68,6 млрд руб. На данный момент одобрено 14 000 заявок, остальные находятся в обработке», – следует из сообщения ведомства.
Программой воспользовались сотрудники IT-компаний в 80 российских регионах, добавили в Минцифры. В список регионов по наибольшему число оформлений IT-ипотек вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Ярославская область и Свердловская область.
В ведомстве напомнили, что программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2022 г., а выдача первых ипотечных кредитов началась в мае того же года. Вместе с тем в Минцифры также напомнили о том, что в конце января текущего года изменились правила получения IT-ипотеки.
«С этого момента количество заявок на IТ-ипотеку начало активно увеличиваться. Если в декабре 2022 г. в банки поступили 2100 заявок, то в феврале 2023 г. их было подано уже 4700. Вдвое выросли темп и объем выдачи — до 500 кредитов в неделю на сумму порядка 5 млрд руб.», – отметили в Минцифры.
30 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что срок сохранения льготной ставки по ипотеке для IT-специалистов, которые уволились из компании, увеличен с трех до шести месяцев. Также получить IT-ипотеку теперь смогут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. В России таких компаний примерно 20 000.
Вместе с тем для оформления ипотеки становятся ниже требования к зарплатам сотрудников. Так, в городах-миллионниках минимум заработный платы составит 120 000 руб. (до вычета НДФЛ), в остальных регионах – от 70 000 руб. Как заявил Чернышенко, для Москвы показатель остается прежний – 150 000 руб. Помимо этого изменился возрастной диапазон тех, кто получает льготную ипотеку. Теперь его могут получить специалисты от 18 до 50 лет (включительно), а не от 22 до 44 лет (включительно), как это было раньше.