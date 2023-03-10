Минцифры: более 7000 IT-сотрудников получили льготную ипотеку

Вместе с тем для оформления ипотеки становятся ниже требования к зарплатам сотрудников. Так, в городах-миллионниках минимум заработный платы составит 120 000 руб. (до вычета НДФЛ), в остальных регионах – от 70 000 руб. Как заявил Чернышенко, для Москвы показатель остается прежний – 150 000 руб. Помимо этого изменился возрастной диапазон тех, кто получает льготную ипотеку. Теперь его могут получить специалисты от 18 до 50 лет (включительно), а не от 22 до 44 лет (включительно), как это было раньше.