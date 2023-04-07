Газета
Финансы

Bank of America остановил конференцию из-за пророссийской позиции ее участников

Ведомости

Организованная инвестиционным подразделением Bank of Americа онлайн-конференция была прервана из-за пророссийских высказываний приглашенных спикеров. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на трех участников встречи.

«Это было больше похоже на Банк России, чем на Bank of Americа. Все мероприятие было в своей основе пророссийским», – сказал один из присутствующих на мероприятии британской газете. Другой собеседник описал атмосферу трансляции как «антиукраинскую».

В пресс-службе банка рассказали FT, что принесли извинения тем клиентам, которые «выразили свое недовольство некоторыми из высказанных мнений», и уточнили, что взгляды спикеров «являются их собственными».

Газета рассказала, что с пророссийскими комментариями выступили руководитель отдела международных отношений банка BofA Securities Дэниел Шиэн и профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро. Шиэн, по информации FT, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мастером-манипулятором».

Петро же, по словам источников, «сказал совершенно шокирующие вещи», «прямо как из МИД России». «При любом сценарии Украина была бы абсолютно проигравшей стороной», – привела слова профессора газета.

В Bank of America рассказали, что такие клиентские мероприятия проводятся для помощи клиентам банка в решении проблем, которые влияют на их инвестиционные решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных