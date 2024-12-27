Страны Персидского залива стали самыми популярными для открытия счетов в декабре
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Бахрейн стали самыми востребованными для открытия счетов российскими предпринимателями в декабре. Согласно данным NSV Consulting, проанализировавшей свыше 200 клиентских запросов в декабре, на эти государства пришлось более половины всех обращений.
Возможность открытия зарубежных счетов в странах Персидского залива активно рассматривали представители малого и среднего бизнеса из сфер услуг, торговли, связи и обрабатывающих производств. Эксперты NSV Consulting считают, что интерес обусловлен дружественным отношением этих государств к России и большими возможностями для открытия счетов.
Около 20–25% запросов со стороны малого и среднего предпринимательства касались стран СНГ. Отмечается важность этих юрисдикций как связующего звена для международных платежей между РФ и остальным миром.
Примерно 15% запросов пришлось на страны Азии – Китай, Индонезию и Малайзию, рынки которых востребованы среди бизнеса, ориентированного на импортно-экспортные операции. Европейские юрисдикции пользуются у российских предпринимателей наименьшим спросом из-за недружественной политики к России и невозможности прямых платежей.
По словам юриста NSV Consulting Ксении Самойленко, в 2025 г. ожидается значительный рост спроса на открытие счетов в Азии, увеличение интереса к странам Персидского залива – Оману, Катару и Бахрейну. ОАЭ, по мнению экспертов, останется одной из самых востребованных юрисдикций среди российского бизнеса, но может отойти на второй план. Прогнозируется также устойчивый рост числа открытых счетов в странах СНГ.