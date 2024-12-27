Страны Персидского залива стали самыми популярными для открытия счетов в декабре

По словам юриста NSV Consulting Ксении Самойленко, в 2025 г. ожидается значительный рост спроса на открытие счетов в Азии, увеличение интереса к странам Персидского залива – Оману, Катару и Бахрейну. ОАЭ, по мнению экспертов, останется одной из самых востребованных юрисдикций среди российского бизнеса, но может отойти на второй план. Прогнозируется также устойчивый рост числа открытых счетов в странах СНГ.