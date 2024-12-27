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Страны Персидского залива стали самыми популярными для открытия счетов в декабре

Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Бахрейн стали самыми востребованными для открытия счетов российскими предпринимателями в декабре. Согласно данным NSV Consulting, проанализировавшей свыше 200 клиентских запросов в декабре, на эти государства пришлось более половины всех обращений.

Возможность открытия зарубежных счетов в странах Персидского залива активно рассматривали представители малого и среднего бизнеса из сфер услуг, торговли, связи и обрабатывающих производств. Эксперты NSV Consulting считают, что интерес обусловлен дружественным отношением этих государств к России и большими возможностями для открытия счетов.

Около 20–25% запросов со стороны малого и среднего предпринимательства касались стран СНГ. Отмечается важность этих юрисдикций как связующего звена для международных платежей между РФ и остальным миром.

Примерно 15% запросов пришлось на страны Азии – Китай, Индонезию и Малайзию, рынки которых востребованы среди бизнеса, ориентированного на импортно-экспортные операции. Европейские юрисдикции пользуются у российских предпринимателей наименьшим спросом из-за недружественной политики к России и невозможности прямых платежей.

По словам юриста NSV Consulting Ксении Самойленко, в 2025 г. ожидается значительный рост спроса на открытие счетов в Азии, увеличение интереса к странам Персидского залива – Оману, Катару и Бахрейну. ОАЭ, по мнению экспертов, останется одной из самых востребованных юрисдикций среди российского бизнеса, но может отойти на второй план. Прогнозируется также устойчивый рост числа открытых счетов в странах СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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