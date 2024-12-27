Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

FT: главы инвестиционных компаний в США по итогам года стали богаче на $56 млрд

Ведомости

В 2024 г. состояние руководства крупных частных инвестиционных компаний в США подскочило более чем на $56 млрд, поскольку акции Blackstone, Apollo и KKR достигли новых максимумов, чему способствовал быстрый рост и их включение в основной фондовый индекс страны, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные расчеты.

Руководители Стивен Шварцман из Blackstone, Генри Кравис и Джордж Робертс из KKR стали еще богаче, а в отрасли появились новые миллиардеры. Этому способствовали ожидания дерегулирования от будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа, которое может увеличить количество сделок и рост активов в 2025 г. Как отмечает издание, лидером роста стала Blackstone, чья рыночная стоимость увеличилась почти на 50% до $214 млрд.

Стоимость акций Шварцмана выросла более чем на $11 млрд. Акции KKR почти удвоились, увеличив состояние соучредителей Крависа и Робертса до более чем $12 млрд на каждого. Apollo Global также показала значительный рост, что принесло прибыль как ветеранам компании, так и новому поколению руководителей, отмечает издание. Этот рост создал новую группу миллиардеров в индустрии прямых инвестиций, включая Джеймса Беларди из страхового подразделения Apollo Athene, чьи акции превысили в стоимости $1 млрд, а также Скотта Кляйнмана и Джеймса Зелтера, владеющих акциями на сумму более $500 млн каждый.

Тем не менее, в последние месяцы такие руководители, как Кляйнман, Беларди и Зелтер, либо продали крупные пакеты акций Apollo, либо выразили намерение сделать это. Согласно расчетам Financial Times, стоимость акций топ-менеджеров Ares, TPG и Blue Owl в 2024 г. увеличилась более чем на $4 млрд благодаря росту акций на 50-65%. Помимо увеличения стоимости акций руководители частных компаний могут получать значительную прибыль от ежеквартальных дивидендов по своим пакетам акций. По данным FT, в этом году топ-менеджеры семи компаний получили дивиденды почти на $3 млрд.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных