FT: главы инвестиционных компаний в США по итогам года стали богаче на $56 млрд
В 2024 г. состояние руководства крупных частных инвестиционных компаний в США подскочило более чем на $56 млрд, поскольку акции Blackstone, Apollo и KKR достигли новых максимумов, чему способствовал быстрый рост и их включение в основной фондовый индекс страны, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные расчеты.
Руководители Стивен Шварцман из Blackstone, Генри Кравис и Джордж Робертс из KKR стали еще богаче, а в отрасли появились новые миллиардеры. Этому способствовали ожидания дерегулирования от будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа, которое может увеличить количество сделок и рост активов в 2025 г. Как отмечает издание, лидером роста стала Blackstone, чья рыночная стоимость увеличилась почти на 50% до $214 млрд.
Стоимость акций Шварцмана выросла более чем на $11 млрд. Акции KKR почти удвоились, увеличив состояние соучредителей Крависа и Робертса до более чем $12 млрд на каждого. Apollo Global также показала значительный рост, что принесло прибыль как ветеранам компании, так и новому поколению руководителей, отмечает издание. Этот рост создал новую группу миллиардеров в индустрии прямых инвестиций, включая Джеймса Беларди из страхового подразделения Apollo Athene, чьи акции превысили в стоимости $1 млрд, а также Скотта Кляйнмана и Джеймса Зелтера, владеющих акциями на сумму более $500 млн каждый.
Тем не менее, в последние месяцы такие руководители, как Кляйнман, Беларди и Зелтер, либо продали крупные пакеты акций Apollo, либо выразили намерение сделать это. Согласно расчетам Financial Times, стоимость акций топ-менеджеров Ares, TPG и Blue Owl в 2024 г. увеличилась более чем на $4 млрд благодаря росту акций на 50-65%. Помимо увеличения стоимости акций руководители частных компаний могут получать значительную прибыль от ежеквартальных дивидендов по своим пакетам акций. По данным FT, в этом году топ-менеджеры семи компаний получили дивиденды почти на $3 млрд.