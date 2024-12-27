FT: главы инвестиционных компаний в США по итогам года стали богаче на $56 млрд

Стоимость акций Шварцмана выросла более чем на $11 млрд. Акции KKR почти удвоились, увеличив состояние соучредителей Крависа и Робертса до более чем $12 млрд на каждого. Apollo Global также показала значительный рост, что принесло прибыль как ветеранам компании, так и новому поколению руководителей, отмечает издание. Этот рост создал новую группу миллиардеров в индустрии прямых инвестиций, включая Джеймса Беларди из страхового подразделения Apollo Athene, чьи акции превысили в стоимости $1 млрд, а также Скотта Кляйнмана и Джеймса Зелтера, владеющих акциями на сумму более $500 млн каждый.