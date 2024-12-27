Инвесторы назвали аргентинское песо лучшей валютой 2024 года

Как отмечает издание, это достижение более чем вдвое превзошло результат турецкой лиры, занявшей второе место с ростом в 21,2%. Укрепление песо наблюдалось как на официальном, так и на неофициальном валютных рынках. Само укрепление стало одним из результатов экономической политики президента Хавьера Милея, направленной на стабилизацию экономики Аргентины, которая находилась на грани гиперинфляции к моменту его прихода к власти.