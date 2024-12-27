Инвесторы назвали аргентинское песо лучшей валютой 2024 года
Аргентинское песо в 2024 г. подорожало сильнее других валют в мире, показатель достиг 44,2% с поправкой на трехзначную годовую инфляцию в стране, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на расчеты финансового брокера GMA Capital.
Как отмечает издание, это достижение более чем вдвое превзошло результат турецкой лиры, занявшей второе место с ростом в 21,2%. Укрепление песо наблюдалось как на официальном, так и на неофициальном валютных рынках. Само укрепление стало одним из результатов экономической политики президента Хавьера Милея, направленной на стабилизацию экономики Аргентины, которая находилась на грани гиперинфляции к моменту его прихода к власти.
Милей сделал ставку на жесткую экономию и сохранение строгого валютного контроля. Укрепление песо привело к росту средних зарплат в долларовом выражении, по оценкам газеты они увеличились вдвое и достигли $990. Однако эксперты отмечают, что для поддержания курса Центральный банк Аргентины вынужден расходовать свои валютные резервы, которые уже близки к истощению.
Аналитики предупреждают о потенциальных рисках для экономики Аргентины. Ослабление бразильского реала или возможное повышение тарифов со стороны США могут привести к девальвации песо.