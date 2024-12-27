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Инвесторы назвали аргентинское песо лучшей валютой 2024 года

Ведомости

Аргентинское песо в 2024 г. подорожало сильнее других валют в мире, показатель достиг 44,2% с поправкой на трехзначную годовую инфляцию в стране, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на расчеты финансового брокера GMA Capital.

Как отмечает издание, это достижение более чем вдвое превзошло результат турецкой лиры, занявшей второе место с ростом в 21,2%. Укрепление песо наблюдалось как на официальном, так и на неофициальном валютных рынках. Само укрепление стало одним из результатов экономической политики президента Хавьера Милея, направленной на стабилизацию экономики Аргентины, которая находилась на грани гиперинфляции к моменту его прихода к власти.

Милей сделал ставку на жесткую экономию и сохранение строгого валютного контроля. Укрепление песо привело к росту средних зарплат в долларовом выражении, по оценкам газеты они увеличились вдвое и достигли $990. Однако эксперты отмечают, что для поддержания курса Центральный банк Аргентины вынужден расходовать свои валютные резервы, которые уже близки к истощению.

Аналитики предупреждают о потенциальных рисках для экономики Аргентины. Ослабление бразильского реала или возможное повышение тарифов со стороны США могут привести к девальвации песо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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