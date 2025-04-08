ЦБ понизил курсы доллара, евро и юаня на 9 апреля
Банк России понизил официальные курсы доллара США, евро и юаня на 9 апреля, следует из данных на сайте регулятора.
Стоимость доллара уменьшится на 0,73 руб. и составит 85,46 руб. Курс евро станет ниже почти на 1 руб., достигнув 93,78 руб. Стоимость юаня сократится на 0,16 руб. до 11,57 руб.
По состоянию на 8 апреля курс доллара составляет 86,19 руб., евро – 94,77 руб., юаня – 11,73 руб.
Регулятор определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Центробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне прошлого года.
В феврале рубль окреп к доллару, евро и юаню в пределах 10%, сообщал ЦБ. Но национальная валюта была особо волатильной. Диапазон колебаний по доллару в феврале составил 16,3% (от 85,93 до 99,94 руб.), по юаню – 14,2% (от 11,74 до 13,41 руб.).
Курс доллара в марте снизился на 4,5%, или на 4 руб., до 83,68 руб./$ на 29 марта, евро подешевел на 2,5%, или на 2 руб., до 89,65 руб. Юань на Мосбирже к 30 марта стоил 11,7 руб. и снизился за месяц на 42 коп., или 3,5%.
17 марта «Ведомости» писали, что в целом с начала года рубль значительно укрепился благодаря сочетанию факторов от геополитического оптимизма, роста притока капитала в фондовый рынок и наращивания выручки экспортерами. Но опрошенные эксперты тогда считали укрепление временным и ожидали возвращения доллара на уровень около 100 руб.