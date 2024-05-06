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/ Инвестиции

Динамика открытия новых ПИФов впервые с 2017 года оказалась отрицательной

С начала 2024 года их количество сократилось на 34% год к году
Любовь Михедова
Андрей Гордеев / Ведомости

Динамика открытия новых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) год к году за первые четыре месяца 2024 г. впервые за семь лет оказалась отрицательной. Количество сформированных фондов за период сократилось на 33,7% до 65. Из них 54 – закрытые ПИФы, девять – открытые и два – биржевые (БПИФ), следует из реестра российских ПИФов Банка России.

Интервальных ПИФов в этот период не формировалось. За тот же отрезок времени в 2023 г. общее число сформированных ПИФов выросло на 19,5% г/г до 98: 94 закрытых фонда (ЗПИФ), три интервальных фонда (ИПИФ), а также один биржевой фонд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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