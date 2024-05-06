Динамика открытия новых ПИФов впервые с 2017 года оказалась отрицательной

Динамика открытия новых ПИФов впервые с 2017 года оказалась отрицательнойС начала 2024 года их количество сократилось на 34% год к году
Динамика открытия новых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) год к году за первые четыре месяца 2024 г. впервые за семь лет оказалась отрицательной. Количество сформированных фондов за период сократилось на 33,7% до 65. Из них 54 – закрытые ПИФы, девять – открытые и два – биржевые (БПИФ), следует из реестра российских ПИФов Банка России.
Интервальных ПИФов в этот период не формировалось. За тот же отрезок времени в 2023 г. общее число сформированных ПИФов выросло на 19,5% г/г до 98: 94 закрытых фонда (ЗПИФ), три интервальных фонда (ИПИФ), а также один биржевой фонд.
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