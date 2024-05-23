Брокеры предлагают инвесторам заработать на указе президента

Брокеры предлагают инвесторам заработать на указе президентаОни советуют покупать еврооблигации Минфина за рубежом и получать выплаты по указу № 665
Отечественные брокеры и управляющие компании стали предлагать инвесторам новую идею для заработка в зарубежном контуре, обнаружили «Ведомости». Для воплощения схемы в жизнь у инвестора должен быть открыт счет у дружественного иностранного игрока: туда предлагается с дисконтом покупать еврооблигации российского Минфина на вторичном рынке в пределах иностранной инфраструктуры. Переводить бумаги в российский контур при этом не надо – предлагается просто получать выплаты по евробондам в рамках указа президента № 665. Держать бумаги до погашения – основной сценарий, но также брокеры предлагают вариант с продажей бондов в случае роста их стоимости.
Контрсанкционный 665-й указ, принятый в сентябре прошлого года, установил временный порядок исполнения обязательств Минфина по суверенным евробондам в условиях ограничений по проведению платежей иностранными контрагентами. В соответствии с ним держатели бумаг имеют право обратиться в НРД для получения дохода по ним на счет в любом банке, в том числе иностранном, но счет должен быть рублевым. Перечисления осуществляются в национальной валюте по курсу Банка России.