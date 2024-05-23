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Брокеры предлагают инвесторам заработать на указе президента

Они советуют покупать еврооблигации Минфина за рубежом и получать выплаты по указу № 665
Артем Кульша
Брокеры предлагают инвесторам покупать еврооблигации Минфина за рубежом и получать выплаты по указу № 665/ Андрей Гордеев / Ведомости

Отечественные брокеры и управляющие компании стали предлагать инвесторам новую идею для заработка в зарубежном контуре, обнаружили «Ведомости». Для воплощения схемы в жизнь у инвестора должен быть открыт счет у дружественного иностранного игрока: туда предлагается с дисконтом покупать еврооблигации российского Минфина на вторичном рынке в пределах иностранной инфраструктуры. Переводить бумаги в российский контур при этом не надо – предлагается просто получать выплаты по евробондам в рамках указа президента № 665. Держать бумаги до погашения – основной сценарий, но также брокеры предлагают вариант с продажей бондов в случае роста их стоимости.

Контрсанкционный 665-й указ, принятый в сентябре прошлого года, установил временный порядок исполнения обязательств Минфина по суверенным евробондам в условиях ограничений по проведению платежей иностранными контрагентами. В соответствии с ним держатели бумаг имеют право обратиться в НРД для получения дохода по ним на счет в любом банке, в том числе иностранном, но счет должен быть рублевым. Перечисления осуществляются в национальной валюте по курсу Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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