Брокеры предлагают инвесторам заработать на указе президента

Отечественные брокеры и управляющие компании стали предлагать инвесторам новую идею для заработка в зарубежном контуре, обнаружили «Ведомости». Для воплощения схемы в жизнь у инвестора должен быть открыт счет у дружественного иностранного игрока: туда предлагается с дисконтом покупать еврооблигации российского Минфина на вторичном рынке в пределах иностранной инфраструктуры. Переводить бумаги в российский контур при этом не надо – предлагается просто получать выплаты по евробондам в рамках указа президента № 665. Держать бумаги до погашения – основной сценарий, но также брокеры предлагают вариант с продажей бондов в случае роста их стоимости.