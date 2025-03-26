Российским инвесторам предложат вложиться в компании Ближнего Востока

Брокер «БКС мир инвестиций» объявил о расширении линейки продуктов для квалифицированных инвесторов – они смогут опосредованно участвовать в pre-IPO быстрорастущих компаний на Ближнем Востоке, включая страны Персидского залива, Северной Африки и Турцию, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Этот регион также называют MENAT (Middle East North Africa & Turkey).