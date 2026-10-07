Утренний звон по рынку акций 7 октября

Утренний звон по рынку акций 7 октябряБиржа пытается продолжить рост
Российский рынок акций открылся в среду уверенным ростом. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,65% и составил 2343,66. Индекс РТС вырос на 0,65% и составил 861,38.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в диапазоне 2300–2350 пунктов с попытками закрепления выше текущих уровней.
Опять эта проклятая неизвестность
Рынок акций завершил торги вторника разнонаправленно. Рублевый индекс Мосбиржи продолжил рост (+0,39%, 2328,5 пункта), обновив тем самым максимумы по закрытию с 14 сентября. Долларовый индекс РТС снизился на фоне ослабления рубля (-0,52%, 855,81 пункта).
Главным драйвером дня стали комментарии госсекретаря США Марко Рубио. Рынок воспринял как умеренно позитивный сигнал его заявление о том, что вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. Однако дальнейший рост сдерживали его же слова о том, что текущая ситуация развивается не в направлении завершения конфликта.
Цены на нефть оставались под давлением. Декабрьские фьючерсы на Brent к вечеру подешевели на 2,14% до $98,17 за баррель. Причиной стало восстановление экспорта сырья с Ближнего Востока и высвобождение топлива из стратегических резервов стран G7. Это ограничивало рост нефтегазового сектора.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг по итогам дня были
В одной упряжке: гендиректор МГКЛ резко увеличит свою долю в компании
Генеральный директор МГКЛ Алексей Лазутин планирует увеличить свою долю в капитале более чем вдвое, с 12,7% до 29%. Приобретение предполагается осуществить в рамках внебиржевых сделок, которые не связаны с программой обратного выкупа акций, проводимой дочерней компанией группы.
Заметное увеличение доли топ-менеджером рынок должен воспринять как сигнал о том, что менеджмент показательно радеет за результаты компании и готов подтверждать это собственными деньгами. Да и простая логика подсказывает, что когда менеджмент владеет значительной долей в управляемой им компании, его интересы лучше совпадают с интересами миноритарных акционеров.
Решение Лазутина – это не только позитивный сигнал, но и в значительной степени «красивый жест», говорят эксперты. Оно подтверждает уверенность ключевого менеджера в бизнесе и может поддержать котировки в краткосрочной перспективе, особенно в сочетании с программой байбэка, которая сокращает free-float.
Однако для устойчивого роста акций недостаточно личной ставки одного человека. Компании, как полагают аналитики, необходимо улучшить прозрачность корпоративного управления, решить вопрос с дивидендной политикой и продемонстрировать, что амбициозная «Стратегия-2030» не останется декларацией.
Совкомбанк увеличил объем байбэка
Группа Совкомбанка с 7 октября увеличивает плановый объем выкупа акций с 2 до 3 млрд руб. в квартал. Такое решение, как отмечают аналитики, – это прежде всего сигнал об уверенности менеджмента в серьезной недооценке компании, а не просто механическое изменение параметров программы.
Ключевой аргумент, который приводит сам Совкомбанк, лежит в плоскости сравнительной доходности капитала. По состоянию на 1 октября акция стоила 9,4 руб., что соответствовало 0,49 капитала на акцию (капитал акционеров по МСФО на 30 июня – 19 руб. на бумагу).
При рентабельности капитала (ROE) за первое полугодие на уровне 21,1% расчетная доходность покупки собственных акций по текущей цене составляет 43% – вдвое выше ROE. Иными словами, менеджмент прямо заявляет: пока акции торгуются с таким дисконтом к капиталу, выкуп – самое выгодное вложение на публичном рынке из доступных компании.
Увеличение байбэка – это последовательное и логичное действие в рамках стратегии, которую Совкомбанк выбрал еще в мае–июне 2026 г., отмечают эксперты. Компания не пытается угодить рынку дивидендами, а вкладывает капитал в собственные акции, исходя из высокой расчетной доходности.
Для рынка акций это означает усиление поддержки котировок за счет сокращения free-float и постепенное сокращение навеса предложения от продаж акционеров.
Однако устойчивый рост акций не гарантирован, он зависит от того, когда рынок в целом перестанет игнорировать фундаментальный дисконт Совкомбанка к капиталу. Байбэк – это инструмент выигрыша времени и повышения доли акционеров в капитале, но не замена полноценной дивидендной истории и не страховка от рыночной волатильности, говорят эксперты.
Что день грядущий нам готовит
Геополитические надежды остаются главным драйвером биржи. Рынок продолжает отыгрывать ожидания возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины до конца октября.
Brent утром вновь растет и торгуется около $100,7 за баррель на новостях об атаке хуситов на НПЗ Saudi Aramco в Джидде. Это оказывает поддержку акциям нефтегазового сектора.
Технически индекс Мосбиржи растет шестой торговый день подряд, что сформировало среднесрочный восходящий тренд. Но после роста почти на 4% от минимумов конца сентября рынок выглядит перекупленным, что повышает риск коррекции к поддержке 2300 пунктов.
При этом послы ЕС в среду вновь попытаются согласовать 22-й пакет санкций против России, что создает усиление негативного новостного фона в течение дня.