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Утренний звон по рынку акций 7 октября

Биржа пытается продолжить рост
Александр Яковлев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский рынок акций открылся в среду уверенным ростом. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,65% и составил 2343,66. Индекс РТС вырос на 0,65% и составил 861,38.

Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в диапазоне 2300–2350 пунктов с попытками закрепления выше текущих уровней.

Опять эта проклятая неизвестность

Рынок акций завершил торги вторника разнонаправленно. Рублевый индекс Мосбиржи продолжил рост (+0,39%, 2328,5 пункта), обновив тем самым максимумы по закрытию с 14 сентября. Долларовый индекс РТС снизился на фоне ослабления рубля (-0,52%, 855,81 пункта).

Главным драйвером дня стали комментарии госсекретаря США Марко Рубио. Рынок воспринял как умеренно позитивный сигнал его заявление о том, что вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. Однако дальнейший рост сдерживали его же слова о том, что текущая ситуация развивается не в направлении завершения конфликта.

Цены на нефть оставались под давлением. Декабрьские фьючерсы на Brent к вечеру подешевели на 2,14% до $98,17 за баррель. Причиной стало восстановление экспорта сырья с Ближнего Востока и высвобождение топлива из стратегических резервов стран G7. Это ограничивало рост нефтегазового сектора.

В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг по итогам дня были

  • VK – 121,85 руб. (+4,59%),

  • Совкомбанк – 10,11 руб. (+3,96%),

  • ВТБ – 55,85 руб. (+2,9%),

  • НЛМК – 74,4 руб. (+2,09%).

В аутсайдерах оказались «Газпром» – 96,36 руб. (-1,06%) и обыкновенные бумаги «Татнефти» – 633 руб. (-0,85%).

В одной упряжке: гендиректор МГКЛ резко увеличит свою долю в компании

Генеральный директор МГКЛ Алексей Лазутин планирует увеличить свою долю в капитале более чем вдвое, с 12,7% до 29%. Приобретение предполагается осуществить в рамках внебиржевых сделок, которые не связаны с программой обратного выкупа акций, проводимой дочерней компанией группы.

Заметное увеличение доли топ-менеджером рынок должен воспринять как сигнал о том, что менеджмент показательно радеет за результаты компании и готов подтверждать это собственными деньгами. Да и простая логика подсказывает, что когда менеджмент владеет значительной долей в управляемой им компании, его интересы лучше совпадают с интересами миноритарных акционеров.

Решение Лазутина – это не только позитивный сигнал, но и в значительной степени «красивый жест», говорят эксперты. Оно подтверждает уверенность ключевого менеджера в бизнесе и может поддержать котировки в краткосрочной перспективе, особенно в сочетании с программой байбэка, которая сокращает free-float.

Однако для устойчивого роста акций недостаточно личной ставки одного человека. Компании, как полагают аналитики, необходимо улучшить прозрачность корпоративного управления, решить вопрос с дивидендной политикой и продемонстрировать, что амбициозная «Стратегия-2030» не останется декларацией.

Совкомбанк увеличил объем байбэка

Группа Совкомбанка с 7 октября увеличивает плановый объем выкупа акций с 2 до 3 млрд руб. в квартал. Такое решение, как отмечают аналитики, – это прежде всего сигнал об уверенности менеджмента в серьезной недооценке компании, а не просто механическое изменение параметров программы.

Ключевой аргумент, который приводит сам Совкомбанк, лежит в плоскости сравнительной доходности капитала. По состоянию на 1 октября акция стоила 9,4 руб., что соответствовало 0,49 капитала на акцию (капитал акционеров по МСФО на 30 июня – 19 руб. на бумагу).

При рентабельности капитала (ROE) за первое полугодие на уровне 21,1% расчетная доходность покупки собственных акций по текущей цене составляет 43% – вдвое выше ROE. Иными словами, менеджмент прямо заявляет: пока акции торгуются с таким дисконтом к капиталу, выкуп – самое выгодное вложение на публичном рынке из доступных компании.

Увеличение байбэка – это последовательное и логичное действие в рамках стратегии, которую Совкомбанк выбрал еще в мае–июне 2026 г., отмечают эксперты. Компания не пытается угодить рынку дивидендами, а вкладывает капитал в собственные акции, исходя из высокой расчетной доходности.

Для рынка акций это означает усиление поддержки котировок за счет сокращения free-float и постепенное сокращение навеса предложения от продаж акционеров.

Однако устойчивый рост акций не гарантирован, он зависит от того, когда рынок в целом перестанет игнорировать фундаментальный дисконт Совкомбанка к капиталу. Байбэк – это инструмент выигрыша времени и повышения доли акционеров в капитале, но не замена полноценной дивидендной истории и не страховка от рыночной волатильности, говорят эксперты.

Что день грядущий нам готовит

Геополитические надежды остаются главным драйвером биржи. Рынок продолжает отыгрывать ожидания возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины до конца октября.

Brent утром вновь растет и торгуется около $100,7 за баррель на новостях об атаке хуситов на НПЗ Saudi Aramco в Джидде. Это оказывает поддержку акциям нефтегазового сектора.

Технически индекс Мосбиржи растет шестой торговый день подряд, что сформировало среднесрочный восходящий тренд. Но после роста почти на 4% от минимумов конца сентября рынок выглядит перекупленным, что повышает риск коррекции к поддержке 2300 пунктов.

При этом послы ЕС в среду вновь попытаются согласовать 22-й пакет санкций против России, что создает усиление негативного новостного фона в течение дня.

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