Утренний звон по рынку акций 7 октября

Главным драйвером дня стали комментарии госсекретаря США Марко Рубио. Рынок воспринял как умеренно позитивный сигнал его заявление о том, что вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. Однако дальнейший рост сдерживали его же слова о том, что текущая ситуация развивается не в направлении завершения конфликта.