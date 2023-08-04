Акции Apple отреагировали снижением на падение продаж третий квартал подряд
Apple отчиталась за третий финансовый квартал, закончившийся 1 июля. Компания сообщила о снижении продаж третий квартал подряд и спрогнозировала снижение показателя в текущем квартале.
Согласно отчету, выручка компании в отчетный период упала на 1,4%, до $81,79 млрд с $82,95 млрд. Чистая прибыль составила $19,88 млрд, или $1,26 в расчете на акцию против прибыли $19,44 млрд, или $1,2 на акцию годом ранее.
Как отмечает Bloomberg, информация о падении выручки встревожила инвесторов, акции снижались на целых 3,2% в ходе расширенных торгов. По состоянию на 11:30 мск на премаркете стоимость бумаг снижалась на 1,89% по сравнению с закрытием и составляла $187,55.
Акции Apple выросли на 47% в 2023 г. на момент закрытия, что стало частью более широкого технологического ралли в этом году. Как отмечает агентство, если падение стоимости бумаг продолжится на регулярных торгах в пятницу, Apple рискует потерять свою оценку в $3 трлн – исторический рубеж, которого она достигла в июне.