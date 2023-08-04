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Инвестиции

Акции Apple отреагировали снижением на падение продаж третий квартал подряд

Ведомости

Apple отчиталась за третий финансовый квартал, закончившийся 1 июля. Компания сообщила о снижении продаж третий квартал подряд и спрогнозировала снижение показателя в текущем квартале.

Согласно отчету, выручка компании в отчетный период упала на 1,4%, до $81,79 млрд с $82,95 млрд. Чистая прибыль составила $19,88 млрд, или $1,26 в расчете на акцию против прибыли $19,44 млрд, или $1,2 на акцию годом ранее.

Как отмечает Bloomberg, информация о падении выручки встревожила инвесторов, акции снижались на целых 3,2% в ходе расширенных торгов. По состоянию на 11:30 мск на премаркете стоимость бумаг снижалась на 1,89% по сравнению с закрытием и составляла $187,55.

Акции Apple выросли на 47% в 2023 г. на момент закрытия, что стало частью более широкого технологического ралли в этом году. Как отмечает агентство, если падение стоимости бумаг продолжится на регулярных торгах в пятницу, Apple рискует потерять свою оценку в $3 трлн – исторический рубеж, которого она достигла в июне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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