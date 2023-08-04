Акции Apple отреагировали снижением на падение продаж третий квартал подряд

Акции Apple выросли на 47% в 2023 г. на момент закрытия, что стало частью более широкого технологического ралли в этом году. Как отмечает агентство, если падение стоимости бумаг продолжится на регулярных торгах в пятницу, Apple рискует потерять свою оценку в $3 трлн – исторический рубеж, которого она достигла в июне.