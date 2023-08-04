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Инвестиции

Цена бумаг «Сургутнефтегаза» выросла на фоне решения о дивидендах

Ведомости

«Сургутнефтегаз» вынес решение по выплате дивидендов за 2022 г., на фоне чего его обыкновенные акции (с тикером SNGS) выросли на 3,52%, до дневного максимума 32,9 руб., а привилегированные бумаги (с тикером SNGSP) – на 3,55%, до дневного максимума 50,7 руб. Об этом свидетельствуют торги на Мосбирже.

По состоянию на 12:00 мск стоимость обыкновенных акций составила 32,66 руб. за бумагу (+2,77%), привилегированных – 50,14 руб. (+2,47%).

4 августа компания объявила о решении по выплате дивидендов за 2022 г. Общий размер дивидендов по обыкновенным акциям составит 3,2 млрд руб., или 0,8 руб. за бумагу, по привилегированным – 4,2 млрд руб., или 0,8 руб. за бумагу.

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Количество акций, по которым будут выплачены доходы: 4,1 млрд обыкновенных, 5,2 млрд – привилегированных. Дивиденды будут выплачены в срок до 24 августа.

«Сургутнефтегаз» – частная нефтяная компания России, объединившая в своей структуре научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия.

Как писали «Ведомости», в 2022 г. нефтегазовые доходы в России составили 11,586 трлн руб., что равно 42% от всей доходной части бюджета страны за 2022 г. По данным Росстата, нефтегазовый сектор составляет 18,1% ВВП. Именно поэтому отрасль имеет стратегическое значение для технологического суверенитета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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