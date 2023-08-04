Цена бумаг «Сургутнефтегаза» выросла на фоне решения о дивидендах

«Сургутнефтегаз» вынес решение по выплате дивидендов за 2022 г., на фоне чего его обыкновенные акции (с тикером SNGS) выросли на 3,52%, до дневного максимума 32,9 руб., а привилегированные бумаги (с тикером SNGSP) – на 3,55%, до дневного максимума 50,7 руб. Об этом свидетельствуют торги на Мосбирже.