ТГК-1 отчиталась о снижении чистой прибыли в первом полугодии почти на треть

Компания ТГК-1, входящая в «Газпром энергохолдинг», отчиталась за первое полугодие 2023 г. Ее чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности сократилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 4,9 млрд руб.