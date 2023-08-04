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Инвестиции

ТГК-1 отчиталась о снижении чистой прибыли в первом полугодии почти на треть

Ведомости

Компания ТГК-1, входящая в «Газпром энергохолдинг», отчиталась за первое полугодие 2023 г. Ее чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности сократилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 4,9 млрд руб.

Выручка компании за шесть месяцев уменьшилась на 5% до 55,07 млрд руб., прибыль от операционной деятельности – на 21,6% до 7 млрд руб., доналоговая прибыль – на 24,5% до 6,25 млрд руб.

На фоне выхода отчетности акции компании снижаются на 4,27%, до дневного минимума 0,0112 руб. По состоянию на 15:17 стоимость бумаг составляла 0,0114 руб. (-2,1%).

ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. В нее входят 52 электростанции в четырех регионах: Санкт-Петербурге, Республике Карелии, Ленинградской и Мурманской областях.

Торги ценными бумагами компании проводятся в двух секторах: основных торгов и Classica. Бумаги включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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