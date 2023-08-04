ТГК-1 отчиталась о снижении чистой прибыли в первом полугодии почти на треть
Выручка компании за шесть месяцев уменьшилась на 5% до 55,07 млрд руб., прибыль от операционной деятельности – на 21,6% до 7 млрд руб., доналоговая прибыль – на 24,5% до 6,25 млрд руб.
На фоне выхода отчетности акции компании снижаются на 4,27%, до дневного минимума 0,0112 руб. По состоянию на 15:17 стоимость бумаг составляла 0,0114 руб. (-2,1%).
ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. В нее входят 52 электростанции в четырех регионах: Санкт-Петербурге, Республике Карелии, Ленинградской и Мурманской областях.
Торги ценными бумагами компании проводятся в двух секторах: основных торгов и Classica. Бумаги включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже.