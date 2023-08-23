«Ренессанс брокер» снова получил лицензию управляющего

«Ренессанс брокер» входит в структуру основанного в 1995 г. инвестбанка «Ренессанс Капитал», принадлежащего Михаилу Прохорову. В мае 2022 г. Bloomberg писал, что инвестбанк может закрыть свой офис в Нью-Йорке. В пресс-службе «Ренессанс Капитала» сообщили, что компания планирует реструктуризацию, а не закрытие офисов в Нью-Йорке и Лондоне, передавал «Интерфакс».