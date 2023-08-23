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Инвестиции

«Ренессанс брокер» снова получил лицензию управляющего

Ведомости

Банк России принял решение предоставить лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами «Ренессанс Брокер». Об этом говорится в сообщении регулятора. Первым на это обратил внимание Frank Media.

Таким образом, компания получила право на управление активами клиентов.

Ранее «Ренессанс Брокер» имела лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности. Из материалов ЦБ следует, что лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами была аннулирована Банком России на основании заявления ООО «Ренессанс Брокер» в сентябре 2016 г .

«Ренессанс брокер» входит в структуру основанного в 1995 г. инвестбанка «Ренессанс Капитал», принадлежащего Михаилу Прохорову. В мае 2022 г. Bloomberg писал, что инвестбанк может закрыть свой офис в Нью-Йорке. В пресс-службе «Ренессанс Капитала» сообщили, что компания планирует реструктуризацию, а не закрытие офисов в Нью-Йорке и Лондоне, передавал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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