Акции Ozon подешевели на фоне выхода отчетности

В отчетный период оборот от продаж (GMV) увеличился в годовом выражении на 118% и составил 372,6 млрд руб., что связано с ростом количества заказов на 131%, до 209 млн. Количество активных покупателей увеличилось на 29%, до 39,5 млн. Частота заказов на одного активного пользователя увеличилась с 11 до 17 заказов в год.