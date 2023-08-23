Акции Ozon подешевели на фоне выхода отчетности
Стоимость акций Ozon снизилась на 3,82%, до 2 847,5 руб. на фоне выхода отчетности за II квартал 2023 г.
По состоянию на 14:41 мск бумаги стоили 2861,5 (-3,34%), следует из данных торгов на Мосбирже. Индекс Мосбиржи в то же время находился на уровне 3145,4 (-0,6%). С начала года котировки увеличились на 103%, бенчмарк – на 40%.
В отчетный период оборот от продаж (GMV) увеличился в годовом выражении на 118% и составил 372,6 млрд руб., что связано с ростом количества заказов на 131%, до 209 млн. Количество активных покупателей увеличилось на 29%, до 39,5 млн. Частота заказов на одного активного пользователя увеличилась с 11 до 17 заказов в год.
Общая выручка увеличилась на 61%, до 94,16 млрд руб. Как отмечает компания, главным образом за счет роста выручки от услуг на 88% (56,9 млрд руб.) Скорректированный показатель EBITDA остался положительным и составил 0,1 млрд руб. по сравнению с 0,2 млрд руб. во II квартале 2022 г.
В отчетный период компания направила стратегические инвестиции на ускорение роста GMV и продолжила инвестировать в III квартале 2023 г., основываясь на результатах в области клиентской базы и операционной эффективности. По ее мнению, эти инвестиции должны позволить компании занять лидирующие позиции на быстрорастущем рынке онлайн-ритейла.
Убыток компании за отчетный период составил 13,1 млрд руб. по сравнению с 7,2 млрд руб. в сопоставимы период 2022 г. Это произошло в результате влияния изменения курса иностранной валюты и увеличения финансовых затрат. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 10,8 млрд руб., что является значительным улучшением по сравнению с показателем в аналогичном периоде прошлого года который составил 5,4 млрд руб.
22 августа комиссия при NASDAQ отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге ценных бумаг компании. Теперь решение о делистинге должен утвердить или отклонить совет директоров NASDAQ. В Ozon подчеркнули, что если такое решение будет принято, то финансовая устойчивость компании не пострадает, а бумаги продолжат торговаться на Мосбирже.