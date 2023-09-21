ТМК проведет SPO на Московской бирже
Трубная металлургическая компания (ТМК) намерена провести вторичное публичное размещение акций (SPO) на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.
В рамках SPO основной акционер компании – «ТМК стил холдинг» – предложит к приобретению порядка 15 млн акций ТМК, что составляет 1,5% от акционерного капитала компании. Сейчас «ТМК стил холдинг» владеет 90,6% акций ТМК.
Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за акцию, поясняет компания. Таким образом, в результате SPO «ТМК стил холдинг» планирует привлечь 3-3,5 млрд руб.
Сбор заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 г. включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера.
Предполагается, что после завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке. Денежные средства, привлеченные акционером от SPO, будут направлены в компанию путем приобретения «ТМК стил холдинг» всего дополнительного выпуска акций, за исключением акций, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права.
«Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций компании. Кроме того, увеличение free-float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской биржи в среднесрочной перспективе», – говорится в сообщении.