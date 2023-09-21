ТМК проведет SPO на Московской бирже

«Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций компании. Кроме того, увеличение free-float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской биржи в среднесрочной перспективе», – говорится в сообщении.