Индексы Тель-Авивской биржи отреагировали снижением после атаки на Израиль
Крупнейшие фондовые индекс Тель-Авивской фондовой биржи отреагировали падением на новость о нападении группировки ХАМАС на Израиль.
Флагманский израильский фондовый индекс ТА-35, включающий 35 крупнейших по капитализации компаний, снизился в ходе торгов 8 и 9 октября на 6,7% до минимума 1705,07 пункта (к закрытию сессии 5 октября).
Индекс TA-90, отслеживающий акции крупнейших по капитализации компаний, но не входящих в индекс ТА-35, снизился на 8,97% до 1791,83 пункта. Главный израильский фондовый индекс TA-125, включающий в себя акции 125 крупнейших по капитализации компаний, упал на 6,96%, до 1727,69. Индекс TA Allshare снизился на 7,76%, до 1517,83 пункта.
По состоянию на 11:30 мск 9 октября индекс ТА-35 находился на отметке 1,704.10 (-0,47%), TA-90 – 1791,44 (-1,18%), индекс TA-125 – 1724,07 (-0,6%), TA Allshare – на 1509,7 (-0,87%).
Курс доллара к шекелю в ходе торгов 9 октября вырос на 1,74% до дневного максимума 3,9314 шекеля за доллар. По состоянию на 12:00 мск он составлял 3,9183 (+0,59%). Валюта показывает рост на фоне сообщении Банка Израиля о продаже до $30 млрд иностранной валюты в рамках программы поддержки рынков на фоне эскалации конфликта.
Как отмечает Reuters, израильский шекель упал до почти восьмилетнего минимума по отношению к доллару США на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
На фоне нападения аналитики в разговоре с Reuters на выходных заявили, что рост геополитического риска приведет к покупкам таких активов, как золото и доллар, а также увеличению спроса на казначейские облигации США, в которых последнее время наблюдались распродажи.