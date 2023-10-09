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Инвестиции

Индексы Тель-Авивской биржи отреагировали снижением после атаки на Израиль

Ведомости

Крупнейшие фондовые индекс Тель-Авивской фондовой биржи отреагировали падением на новость о нападении группировки ХАМАС на Израиль. 

Флагманский израильский фондовый индекс ТА-35, включающий 35 крупнейших по капитализации компаний, снизился в ходе торгов 8 и 9 октября на 6,7% до минимума 1705,07 пункта (к закрытию сессии 5 октября). 

Индекс TA-90, отслеживающий акции крупнейших по капитализации компаний, но не входящих в индекс ТА-35, снизился на 8,97% до 1791,83 пункта. Главный израильский фондовый индекс TA-125, включающий в себя акции 125 крупнейших по капитализации компаний, упал на 6,96%, до 1727,69. Индекс TA Allshare снизился на  7,76%, до 1517,83 пункта.

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По состоянию на 11:30 мск 9 октября индекс ТА-35 находился на отметке 1,704.10 (-0,47%), TA-90 – 1791,44 (-1,18%), индекс TA-125 – 1724,07 (-0,6%),  TA Allshare – на 1509,7 (-0,87%).

Курс доллара к шекелю в ходе торгов 9 октября вырос на 1,74% до дневного максимума 3,9314  шекеля за доллар. По состоянию на 12:00 мск он составлял 3,9183 (+0,59%).  Валюта показывает рост на фоне сообщении Банка Израиля о продаже до $30 млрд иностранной валюты в рамках программы поддержки рынков на фоне эскалации конфликта. 

Как отмечает Reuters, израильский шекель упал до почти восьмилетнего минимума по отношению к доллару США на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

На фоне нападения аналитики в разговоре с Reuters на выходных заявили, что рост геополитического риска приведет к покупкам таких активов, как золото и доллар, а также увеличению спроса на казначейские облигации США, в которых последнее время наблюдались распродажи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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