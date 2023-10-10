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Инвестиции

Нетто-покупки акций на российском рынке снизились на 25% в сентябре

Ведомости

Физические лица в России купили акции в сентябре на 29,4 млрд руб. больше, чем продали. Нетто-покупки за месяц уменьшились на 25%, следует из обзора о рисках финансовых рынков, подготовленного Банком России по итогам прошлого месяца.

«Крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций также остаются физические лица, совокупно за месяц они приобрели ценных бумаг на сумму 29,4 млрд руб. (в августе – 39,2 млрд руб.)», – сообщил регулятор.

Покупки на рынке акций также делали системно значимые кредитные организации (СЭФО) и некредитные организации (НФО). ЦБ уточнил, что они приобрели ценные бумаги на 8,8 и 8,1 млрд руб. соответственно.

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В отчете также указано, что основными продавцами акций в сентябре стали нерезиденты из дружественных стран. Они увеличили объемы продаж до 32 млрд руб. в сумме. По сравнению с августом рост составил 99,4% – месяцем ранее нерезиденты из дружественных стран продали акции на 200 млн руб. С февраля 2022 г. это самый высокий объем проданных ценных бумаг за месяц. Показатель превысил совокупный показатель с января по август 2023 г., который составлял 22,8 млрд руб.

Продажу акций нерезидентов в сентябре на российском рынке осуществляли некредитные организации (НФО) в рамках доверительного управления. Объем проданных НФО ценных бумаг за месяц составил 17,9 млрд руб. – на 35% меньше, чем в августе. Месяцем ранее показатель составлял 27,7 млрд руб.

Ранее Банк России сообщил, что совокупный объем активов физических лиц на брокерских счетах по итогам II квартала составил 8 трлн руб. – на 14% больше, чем в конце I квартала, и на 48% больше, чем годом ранее. Около 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 600 млрд руб. – на денежные средства.

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По данным регулятора, почти три четверти активов на брокерском обслуживании в стране принадлежит квалифицированным инвесторам. К концу II квартала «квалам» принадлежало 73% активов на сумму 5,8 трлн руб. Доля квалифицированных инвесторов в численном выражении составляет около 1,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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