Нетто-покупки акций на российском рынке снизились на 25% в сентябре
Физические лица в России купили акции в сентябре на 29,4 млрд руб. больше, чем продали. Нетто-покупки за месяц уменьшились на 25%, следует из обзора о рисках финансовых рынков, подготовленного Банком России по итогам прошлого месяца.
«Крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций также остаются физические лица, совокупно за месяц они приобрели ценных бумаг на сумму 29,4 млрд руб. (в августе – 39,2 млрд руб.)», – сообщил регулятор.
Покупки на рынке акций также делали системно значимые кредитные организации (СЭФО) и некредитные организации (НФО). ЦБ уточнил, что они приобрели ценные бумаги на 8,8 и 8,1 млрд руб. соответственно.
В отчете также указано, что основными продавцами акций в сентябре стали нерезиденты из дружественных стран. Они увеличили объемы продаж до 32 млрд руб. в сумме. По сравнению с августом рост составил 99,4% – месяцем ранее нерезиденты из дружественных стран продали акции на 200 млн руб. С февраля 2022 г. это самый высокий объем проданных ценных бумаг за месяц. Показатель превысил совокупный показатель с января по август 2023 г., который составлял 22,8 млрд руб.
Продажу акций нерезидентов в сентябре на российском рынке осуществляли некредитные организации (НФО) в рамках доверительного управления. Объем проданных НФО ценных бумаг за месяц составил 17,9 млрд руб. – на 35% меньше, чем в августе. Месяцем ранее показатель составлял 27,7 млрд руб.
Ранее Банк России сообщил, что совокупный объем активов физических лиц на брокерских счетах по итогам II квартала составил 8 трлн руб. – на 14% больше, чем в конце I квартала, и на 48% больше, чем годом ранее. Около 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 600 млрд руб. – на денежные средства.
По данным регулятора, почти три четверти активов на брокерском обслуживании в стране принадлежит квалифицированным инвесторам. К концу II квартала «квалам» принадлежало 73% активов на сумму 5,8 трлн руб. Доля квалифицированных инвесторов в численном выражении составляет около 1,8%.