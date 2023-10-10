Нетто-покупки акций на российском рынке снизились на 25% в сентябре

В отчете также указано, что основными продавцами акций в сентябре стали нерезиденты из дружественных стран. Они увеличили объемы продаж до 32 млрд руб. в сумме. По сравнению с августом рост составил 99,4% – месяцем ранее нерезиденты из дружественных стран продали акции на 200 млн руб. С февраля 2022 г. это самый высокий объем проданных ценных бумаг за месяц. Показатель превысил совокупный показатель с января по август 2023 г., который составлял 22,8 млрд руб.