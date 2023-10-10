Акции LG Electronics подорожали на фоне выхода отчета за III квартал

Согласно сообщению LG Electronics, консолидированная выручка компании за III квартал 2023 г. составила 20,7 трлн вон ($1,54 млрд), операционная прибыль выросла более чем на 30% в годовом выражении до 996,7 млрд вон ($741 млн), что является вторым по величине показателем за III квартал в истории компании.