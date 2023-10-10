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Инвестиции

Акции LG Electronics подорожали на фоне выхода отчета за III квартал

Ведомости

Акции LG в ходе торгов 10 октября на южнокорейской бирже подорожали на 7,54% до 105 600 южнокорейский вон ($78,49), следует из данных Корейской биржи. Котировки росли на фоне публикации предварительных операционных результатов компании за III квартал.

Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась на 21,5% до 16,8 трлн вон, за тот же период фондовый индекс Kospi увеличился на 7,4%.

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Согласно сообщению LG Electronics, консолидированная выручка компании за III квартал 2023 г. составила 20,7 трлн вон ($1,54 млрд), операционная прибыль выросла более чем на 30% в годовом выражении до 996,7 млрд вон ($741 млн), что является вторым по величине показателем за III квартал в истории компании.

LG Electronics отмечает, что ускорила рост своего бизнеса, несмотря на экономический спад и продолжительное снижение спроса. Ее усилия направлены на обновление бизнес-портфеля с целью расширения доли своего бизнеса B2B, включая автомобильные запчасти и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

LG Electronics – южнокорейский производитель потребительской электроники и бытовой техники, входящий в состав конгломерата LG Group. Главный офис компании LG Electronics находится в Сеуле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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