Акции LG Electronics подорожали на фоне выхода отчета за III квартал
Акции LG в ходе торгов 10 октября на южнокорейской бирже подорожали на 7,54% до 105 600 южнокорейский вон ($78,49), следует из данных Корейской биржи. Котировки росли на фоне публикации предварительных операционных результатов компании за III квартал.
Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась на 21,5% до 16,8 трлн вон, за тот же период фондовый индекс Kospi увеличился на 7,4%.
Согласно сообщению LG Electronics, консолидированная выручка компании за III квартал 2023 г. составила 20,7 трлн вон ($1,54 млрд), операционная прибыль выросла более чем на 30% в годовом выражении до 996,7 млрд вон ($741 млн), что является вторым по величине показателем за III квартал в истории компании.
LG Electronics отмечает, что ускорила рост своего бизнеса, несмотря на экономический спад и продолжительное снижение спроса. Ее усилия направлены на обновление бизнес-портфеля с целью расширения доли своего бизнеса B2B, включая автомобильные запчасти и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
LG Electronics – южнокорейский производитель потребительской электроники и бытовой техники, входящий в состав конгломерата LG Group. Главный офис компании LG Electronics находится в Сеуле.