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Ozon объявил о добровольном делистинге с американской биржи Nasdaq

Ведомости

Ozon сообщил о планах добровольно исключить свои американские депозитарные акции (ADS) из списка Nasdaq Global Select Market. Компания также собирается снять их с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщила пресс-служба маркетплейса.

В компании объяснили, что решение о самостоятельном исключении бумаг связано с тем, что лимит на подачу апелляций о делистинге уже исчерпан. По мнению Ozon, торговля ADS на Nasdaq вряд ли возобновится. 

Процедуру добровольного делистинга маркетплейс собирается запустить до 30 октября. Решение об исключении бумаг из биржевого списка торговой площадки может вступить в силу через 10 дней.

Ozon отметил, что фактически торги на Nasdaq были остановлены более 1,5 года назад. Компания ожидает, что делистинг не отразится на финансовой устойчивости и операционной деятельности. Акции маркетплейса продолжат торговаться на Московской бирже (МОЕХ) и Международной бирже Астаны (AIX).

Ранее по теме: Бумаги Ozon на Мосбирже не отреагировали на решение NASDAQ о делистинге

Стоимость депозитарных расписок Ozon к 13:03 мск на Мосбирже составила 2741 руб. – на 1,5% меньше, чем на момент закрытия основных торгов 19 октября. На казахстанской бирже AIX стоимость ADS маркетплейса составила $16,8. По отношению к закрытию торгов предыдущего дня цена не изменилась. Индекс Мосбиржи к 13:03 мск составил 2342,12 пункта (-0,4%), Международной астанинской биржи – 1164,99 п. (+4,63%).

С начала 2023 г. стоимость расписок маркетплейса на Мосбирже выросла на 95,5%. На AIX бумаги начали торговаться 19 сентября. С этого момента они подорожали на 26,4%. Бенчмарки с начала года увеличились на 50,52% и 22,84% соответственно.

Nasdaq приостановила торги ADS Ozon 28 февраля 2022 г. В марте биржа уведомила компанию о планах по проведению делистинга. Ozon два раза пытался обжаловать решение торговой площадки, но по обеим апелляциям получил отказ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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