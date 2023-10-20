Ozon объявил о добровольном делистинге с американской биржи Nasdaq

С начала 2023 г. стоимость расписок маркетплейса на Мосбирже выросла на 95,5%. На AIX бумаги начали торговаться 19 сентября. С этого момента они подорожали на 26,4%. Бенчмарки с начала года увеличились на 50,52% и 22,84% соответственно.