Акции ОВК отреагировали на новость о допэмиссии падением на 11,2%
Объединенная вагонная компания (ОВК) объявила о планах по очередной дополнительной эмиссии акций по 9,3 руб. На фоне новости стоимость акций в моменте падала на 11,2% до 91,5 руб.
К 18:31 мск стоимость бумаг ОВК на Мосбирже снизилась до 92,2 руб. (-10,57% к цене закрытия основной торговой сессии днем ранее). Индекс Мосбиржи составил 3269,34 пункта (+0,44%). С начала года котировки компании увеличились на 17,03%, бенчмарк – на 51,76%.
13 сентября ОВК объявила о планах по проведению дополнительного выпуска акций объемом 12,5 млрд шт. номиналом 1 руб. для привлечения нового капитала в компанию. После этого в течение двух дней котировки падали в общей сложности на 48%.
Допэмиссия – это выпуск дополнительных ценных бумаг для последующей продажи на бирже. Чаще всего выпуск новых акций проводят, чтобы привлечь новые средства. Такой шаг грозит действующим акционерам уменьшением их доли в компании.