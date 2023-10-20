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Инвестиции

Акции ОВК отреагировали на новость о допэмиссии падением на 11,2%

Ведомости

Объединенная вагонная компания (ОВК) объявила о планах по очередной дополнительной эмиссии акций по 9,3 руб. На фоне новости стоимость акций в моменте падала на 11,2% до 91,5 руб.

Из сообщения ОВК на сайте центра раскрытия корпоративной информации следует, что дополнительный выпуск акций по 9,3 руб. станет ключевой темой на заседании совета директоров компании, которое состоится 7 ноября. Объем планируемого выпуска не уточняется. 

К 18:31 мск стоимость бумаг ОВК на Мосбирже снизилась до 92,2 руб. (-10,57% к цене закрытия основной торговой сессии днем ранее). Индекс Мосбиржи составил 3269,34 пункта (+0,44%). С начала года котировки компании увеличились на 17,03%, бенчмарк – на 51,76%.

Акции ОВК подешевели почти на 40% на фоне допэмиссии

13 сентября ОВК объявила о планах по проведению дополнительного выпуска акций объемом 12,5 млрд шт. номиналом 1 руб. для привлечения нового капитала в компанию. После этого в течение двух дней котировки падали в общей сложности на 48%. 

Допэмиссия – это выпуск дополнительных ценных бумаг для последующей продажи на бирже. Чаще всего выпуск новых акций проводят, чтобы привлечь новые средства. Такой шаг грозит действующим акционерам уменьшением их доли в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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