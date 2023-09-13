Акции ОВК подешевели почти на 40% на фоне допэмиссии
Акции научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания» (ОВК) подешевели на 39,89% до 110 руб. на фоне новости о допэмиссии объемом 12,5 млрд акций.
Объем торгов этими ценными бумагами к 15:00 мск составил 4,67 млрд руб. Бумаги стоили 119,1 руб. (-35%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 158,6 пункта (-0,23%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 51%.
Для обыкновенных акций ОВК Мосбиржа проводила дискретный аукцион в период с 14:13 до 14:43 мск в режиме торгов «Т+», так как цена бумаг упала более чем на 20%. Площадка пояснила, что в остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.
13 сентября компания сообщила, что на внеочередном собрании акционеров было одобрено увеличение уставного капитала путем размещения допэмиссии акций.