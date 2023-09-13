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Инвестиции

Акции ОВК подешевели почти на 40% на фоне допэмиссии

Ведомости

Акции научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания» (ОВК) подешевели на 39,89% до 110 руб. на фоне новости о допэмиссии объемом 12,5 млрд акций.

Объем торгов этими ценными бумагами к 15:00 мск составил 4,67 млрд руб. Бумаги стоили 119,1 руб. (-35%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 158,6 пункта (-0,23%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 51%.

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Для обыкновенных акций ОВК Мосбиржа проводила дискретный аукцион в период с 14:13 до 14:43 мск в режиме торгов «Т+», так как цена бумаг упала более чем на 20%. Площадка пояснила, что в остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

13 сентября компания сообщила, что на внеочередном собрании акционеров было одобрено увеличение уставного капитала путем размещения допэмиссии акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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