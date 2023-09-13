Акции ОВК подешевели почти на 40% на фоне допэмиссии

Для обыкновенных акций ОВК Мосбиржа проводила дискретный аукцион в период с 14:13 до 14:43 мск в режиме торгов «Т+», так как цена бумаг упала более чем на 20%. Площадка пояснила, что в остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.