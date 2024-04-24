Акции ЮГК дорожают на фоне выхода отчета за 2023 год
Акции золотодобывающей компании «Южуралзолото» («ЮГК») в ходе торгов 24 апреля подорожали на 3,88% до максимума 1,049 руб. Котировки выросли на фоне публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г.
По состоянию на 10:45 мск их стоимость составила 1,0326 руб. (+2,26%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 443,96 пункта (+0,13%).
Согласно отчету, выручка компании выросла на 19% г/г до 67,8 млрд руб. Рост произошел за счет увеличения цен на золото в 2023 г. и ослабления рубля по отношению к доллару, пояснила компания.
В тот же период EBITDA выросла на 23% г/г до 30,9 млрд руб. за счет опережающего роста выручки по сравнению с расходами. Рентабельность по EBITDA достигла 46% по сравнению с 44% годом ранее.
Чистый долг в валюте снизился на 4% г/г до $700 млн, в частности, за счет направления средств от первичного публичного предложения (IPO) компании в ноябре 2023 г. на снижение долга. Соотношение чистый долг/ EBITDA на конец 2023 г. составило 2,03x по сравнению с 2,04x годом ранее.
Компания за отчетный период получила чистую прибыль в размере 0,7 млрд руб. по сравнению с убытком 20,1 млрд руб. в 2022 г. Нераспределенная прибыль на конец 2023 составила 23,5 млрд. руб.
Совет директоров «ЮГК» планирует рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в мае. Общее собрание акционеров пройдет до конца июня.
Как пояснил финансовый директор «ЮГК» Артем Клецкин, размещение акций на Московской бирже в ноябре 2023 г. позволило компании снизить уровень долговой нагрузки и быстрее развиваться. Цена размещения бумаг составила 0,55 руб. за шт. С тех пор акции ЮГК выросли на 90%.