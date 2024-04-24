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Акции ЮГК дорожают на фоне выхода отчета за 2023 год

Ведомости

Акции золотодобывающей компании «Южуралзолото» («ЮГК») в ходе торгов 24 апреля подорожали на 3,88% до максимума 1,049 руб. Котировки выросли на фоне публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г.

По состоянию на 10:45 мск их стоимость составила 1,0326 руб. (+2,26%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 443,96 пункта (+0,13%). 

Согласно отчету, выручка компании выросла на 19% г/г до 67,8 млрд руб. Рост произошел за счет увеличения цен на золото в 2023 г. и ослабления рубля по отношению к доллару, пояснила компания.

В тот же период EBITDA выросла на 23% г/г до 30,9 млрд руб. за счет опережающего роста выручки по сравнению с расходами. Рентабельность по EBITDA достигла 46% по сравнению с 44% годом ранее.

Чистый долг в валюте снизился на 4% г/г до $700 млн, в частности, за счет направления средств от первичного публичного предложения (IPO) компании в ноябре 2023 г. на снижение долга. Соотношение чистый долг/ EBITDA на конец 2023 г. составило 2,03x по сравнению с 2,04x годом ранее.

Компания за отчетный период получила чистую прибыль в размере 0,7 млрд руб. по сравнению с убытком 20,1 млрд руб. в 2022 г. Нераспределенная прибыль на конец 2023 составила 23,5 млрд. руб.

Совет директоров «ЮГК» планирует рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в мае. Общее собрание акционеров пройдет до конца июня.

Как пояснил финансовый директор «ЮГК» Артем Клецкин, размещение акций на Московской бирже в ноябре 2023 г. позволило компании снизить уровень долговой нагрузки и быстрее развиваться. Цена размещения бумаг составила 0,55 руб. за шт. С тех пор акции ЮГК выросли на 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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