Акции ЮГК дорожают на фоне выхода отчета за 2023 год

Чистый долг в валюте снизился на 4% г/г до $700 млн, в частности, за счет направления средств от первичного публичного предложения (IPO) компании в ноябре 2023 г. на снижение долга. Соотношение чистый долг/ EBITDA на конец 2023 г. составило 2,03x по сравнению с 2,04x годом ранее.