Книга заявок на участие в SPO ЮГК была покрыта за четыре часа
Инвесторы покрыли книгу заявок на участие во вторичном публичном предложении акций (SPO) золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) за первые четыре часа со старта размещения. Об этом «Ведомостям» сообщил близкий к сделке источник.
Стоимость акций ЮГК в 17:09 мск составила 0,866 руб. – на 0,99% больше, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 1,89% до 3084,82 пункта, индекс металлов и добычи – на 3,11% до 7747,55 п. С начала года бенчмарки сократились на 0,46 и 0,31% соответственно. Котировки компании увеличились на 35,5%.
На текущий момент в книге заявок преобладает спрос со стороны институционалов, уточнил собеседник «Ведомостей». Несмотря на покрытие, книга будет открыта для всех инвесторов, в том числе розничных, добавил источник.
«Южуралзолото» объявило о начале сбора заявок на участие в SPO утром 20 июня. Он продлится до 24 июня. Стоимость размещения пока не определена, но она не превысит 0,84 руб. за акцию, сообщали ранее в компании.
ЮГК выведет на SPO от 2 до 4% текущего акционерного капитала – от 4 до 8 млрд бумаг. В размещении будут участвовать акции из допэмиссии, подчеркивали ранее в компании.