Книга заявок на участие в SPO ЮГК была покрыта за четыре часа

Стоимость акций ЮГК в 17:09 мск составила 0,866 руб. – на 0,99% больше, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 1,89% до 3084,82 пункта, индекс металлов и добычи – на 3,11% до 7747,55 п. С начала года бенчмарки сократились на 0,46 и 0,31% соответственно. Котировки компании увеличились на 35,5%.