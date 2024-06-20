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Книга заявок на участие в SPO ЮГК была покрыта за четыре часа

Ведомости

Инвесторы покрыли книгу заявок на участие во вторичном публичном предложении акций (SPO) золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) за первые четыре часа со старта размещения. Об этом «Ведомостям» сообщил близкий к сделке источник.

Стоимость акций ЮГК в 17:09 мск составила 0,866 руб. – на 0,99% больше, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 1,89% до 3084,82 пункта, индекс металлов и добычи – на 3,11% до 7747,55 п. С начала года бенчмарки сократились на 0,46 и 0,31% соответственно. Котировки компании увеличились на 35,5%.

На текущий момент в книге заявок преобладает спрос со стороны институционалов, уточнил собеседник «Ведомостей». Несмотря на покрытие, книга будет открыта для всех инвесторов, в том числе розничных, добавил источник.

«Южуралзолото» объявило о начале сбора заявок на участие в SPO утром 20 июня. Он продлится до 24 июня. Стоимость размещения пока не определена, но она не превысит 0,84 руб. за акцию, сообщали ранее в компании. 

ЮГК выведет на SPO от 2 до 4% текущего акционерного капитала – от 4 до 8 млрд бумаг. В размещении будут участвовать акции из допэмиссии, подчеркивали ранее в компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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