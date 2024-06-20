Сбербанк планирует повысить прибыль и дивиденды в 2025 году

Котировки Сбербанка в 18:51 мск находились на уровне 313,05 руб. – на 1,31% выше, чем на закрытии основной сессии торгов 19 апреля. Индекс Мосбиржи и финансовый бенчмарк с закрытия прибавили по 3,17% и составили 3124,43 и 10 528,25 пункта соответственно. С начала года индексы увеличились на 0,78 и 5,77%, стоимость акций кредитной организации – на 15,18%.