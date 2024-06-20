Сбербанк планирует повысить прибыль и дивиденды в 2025 году
Котировки Сбербанка в 18:51 мск находились на уровне 313,05 руб. – на 1,31% выше, чем на закрытии основной сессии торгов 19 апреля. Индекс Мосбиржи и финансовый бенчмарк с закрытия прибавили по 3,17% и составили 3124,43 и 10 528,25 пункта соответственно. С начала года индексы увеличились на 0,78 и 5,77%, стоимость акций кредитной организации – на 15,18%.
В 2025 г. Сбербанк рассчитывает получить чистую прибыль в размере 1,5-1,6 трлн руб. и направить на дивиденды 50%. Соответственно, размер дивидендных выплат может составить 750-800 млрд руб.
С учетом планируемого повышения налогов в 2025 г. удерживать восходящую динамику по прибыли и дивидендам будет сложнее, отметил Скворцов. Налоговая нагрузка на Сбербанк увеличится, но кредитная организация ожидает, что банки не будут исключены из числа претендентов на федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, добавил топ-менеджер.
В апреле совет директоров Сбербанка рекомендовал выплатить по итогам 2023 г. дивиденды в размере 752 млрд руб. или 33,3 руб. на акцию. С учетом текущей стоимости бумаг дивидендная доходность может составить 10,6%. Чистая прибыль кредитной организации по итогам 2023 г., согласно отчету по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составила 1,51 трлн руб. и увеличилась год к году в 5,2 раза.