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Сбербанк планирует повысить прибыль и дивиденды в 2025 году

Ведомости

Даже с учетом возможного изменения налогового законодательства Сбербанк постарается придерживаться утвержденной дивидендной политики и повысить прибыль и дивиденды в 2025 г. Об этом сказал в интервью Reuters старший вице-президент и глава финансового блока Тарас Скворцов.

Котировки Сбербанка в 18:51 мск находились на уровне 313,05 руб. – на 1,31% выше, чем на закрытии основной сессии торгов 19 апреля. Индекс Мосбиржи и финансовый бенчмарк с закрытия прибавили по 3,17% и составили 3124,43 и 10 528,25 пункта соответственно. С начала года индексы увеличились на 0,78 и 5,77%, стоимость акций кредитной организации – на 15,18%.

В 2025 г. Сбербанк рассчитывает получить чистую прибыль в размере 1,5-1,6 трлн руб. и направить на дивиденды 50%. Соответственно, размер дивидендных выплат может составить 750-800 млрд руб. 

С учетом планируемого повышения налогов в 2025 г. удерживать восходящую динамику по прибыли и дивидендам будет сложнее, отметил Скворцов. Налоговая нагрузка на Сбербанк увеличится, но кредитная организация ожидает, что банки не будут исключены из числа претендентов на федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, добавил топ-менеджер. 

В апреле совет директоров Сбербанка рекомендовал выплатить по итогам 2023 г. дивиденды в размере 752 млрд руб. или 33,3 руб. на акцию. С учетом текущей стоимости бумаг дивидендная доходность может составить 10,6%. Чистая прибыль кредитной организации по итогам 2023 г., согласно отчету по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составила 1,51 трлн руб. и увеличилась год к году в 5,2 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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