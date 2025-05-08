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Стоимость биткойна превысила $100 000 впервые с 7 февраля

Ведомости

Впервые с 7 февраля стоимость биткойна превысила $100 000. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Утром курс биткойна поднялся выше $99 000, обновив максимум почти за три месяца. По состоянию на 18:32 мск криптовалюта поднималась на 3,62% до $100 630.

7 апреля стоимость биткойна в ходе торгов впервые с ноября предыдущего года опустилась ниже $75 000. В 09:46 мск криптовалюта снижалась на 10,01% до $74 889. К 09:50 мск биткойн замедлил падение и остановился на отметке в $75,092. На 10:03 мск его цена снова снизилась – до $74 631. 26 февраля стоимость биткойна опустилась ниже $85 000 впервые с ноября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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