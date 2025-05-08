Стоимость биткойна превысила $100 000 впервые с 7 февраля

7 апреля стоимость биткойна в ходе торгов впервые с ноября предыдущего года опустилась ниже $75 000. В 09:46 мск криптовалюта снижалась на 10,01% до $74 889. К 09:50 мск биткойн замедлил падение и остановился на отметке в $75,092. На 10:03 мск его цена снова снизилась – до $74 631. 26 февраля стоимость биткойна опустилась ниже $85 000 впервые с ноября 2024 г.