Стоимость биткойна превысила $100 000 впервые с 7 февраля
Впервые с 7 февраля стоимость биткойна превысила $100 000. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
Утром курс биткойна поднялся выше $99 000, обновив максимум почти за три месяца. По состоянию на 18:32 мск криптовалюта поднималась на 3,62% до $100 630.
7 апреля стоимость биткойна в ходе торгов впервые с ноября предыдущего года опустилась ниже $75 000. В 09:46 мск криптовалюта снижалась на 10,01% до $74 889. К 09:50 мск биткойн замедлил падение и остановился на отметке в $75,092. На 10:03 мск его цена снова снизилась – до $74 631. 26 февраля стоимость биткойна опустилась ниже $85 000 впервые с ноября 2024 г.