Биткоин опустился ниже $85 000 впервые с ноября 2024 года

25 февраля биткоин в ходе торгов опустился ниже $88 000. В 9:00 мск биткоин торговался по $94 600, но уже к 13:25 мск его стоимость составляла $87 200. После этого биткоин замедлил падение и стал выравниваться ближе к $88 000.