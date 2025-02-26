Биткоин опустился ниже $85 000 впервые с ноября 2024 года
Стоимость биткоина опустилась ниже $85 000 впервые с ноября 2024 г., свидетельствуют данные площадки Binance.
К 21:40 мск биткоин находился на отметке в $84,154 (-3,75%).
25 февраля биткоин в ходе торгов опустился ниже $88 000. В 9:00 мск биткоин торговался по $94 600, но уже к 13:25 мск его стоимость составляла $87 200. После этого биткоин замедлил падение и стал выравниваться ближе к $88 000.
20 февраля стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув $109 000. Хотя в начале 2024 г. самая популярная криптовалюта стоила всего $50 000.