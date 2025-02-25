Курс биткойна упал ниже $88 000 впервые с ноября
Так, в 9:00 мск биткоин торговался по $94 600, но уже к 13:25 мск его стоимость составляла $87 200. После этого биткойн замедлил падение и стал выравниваться ближе к $88 000.
По данным Binance, за последние сутки цена Bitcoin снизилась на 6,91%.
20 февраля стоимость биткойна обновила исторический максимум, достигнув $109 000. Хотя в начале 2024 г. самая популярная криптовалюта стоила всего $50 000.
В конце января «Ведомости» писали, что представители криптоиндустрии возлагали большие надежды на президента США Дональда Трампа. Еще до своей победы на выборах он выразил желание сделать Америку мировым лидером в сфере криптовалют. Кроме того, у Трампа появился свой собственный мемкойн под названием $TRUMP.