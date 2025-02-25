Курс биткойна упал ниже $88 000 впервые с ноября

В конце января «Ведомости» писали, что представители криптоиндустрии возлагали большие надежды на президента США Дональда Трампа. Еще до своей победы на выборах он выразил желание сделать Америку мировым лидером в сфере криптовалют. Кроме того, у Трампа появился свой собственный мемкойн под названием $TRUMP.