Читая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале составила 13 млрд рублей
Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал составила 13 млрд руб. Годом ранее сумма равнялась 19,355 млрд руб. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Акции Мосбиржи в ходе торгов 21 мая упали в стоимости на 1,35% до 193,85 руб. по состоянию на 11:50 мск. Индекс Мосбиржи находился на отметке 2 828,13 пункта (+0,19%).
EBITDA в отчетный период сократилась на 25% г/г до 19,2 млрд руб. Комиссионный доход вырос до 18,48 млрд руб. – на 27%. Как сообщает Мосбиржа, рост обусловлен высокой активностью клиентов и эмитентов и запуском новых продуктов и услуг. Чистые процентные доходы составили 10,1 млрд руб. За I квартал 2024 г. этот показатель равнялся 19,41 млрд руб.
Операционные расходы увеличились на 31,6% в основном за счет роста расходов на персонал и маркетинг, отмечается в сообщении. Сами расходы на персонал выросли на 21,1%. Численность персонала в I квартале выросла на 27,8% г/г и на 3,1% по сравнению с IV кварталом 2024 г., в том числе из-за найма новых сотрудников. Он связан со стратегическими проектами (Финуслуги, ЦФА и пр.) и усилением ИТ-направления, говорится в сообщении. Расходы на амортизацию и ИТ-обслуживание выросли на 44%, комиссии маркетмейкеров – на 50,5%.
В основных событиях за I квартал Мосбиржа назвала старт торгов в выходные дни и возобновление утренних торговых сессий, что позволило клиентам управлять активами семь дней в неделю. Кроме того, Мосбиржа запустила расчет индекса накопленной доходности RUSFAR, который стал еще одним индикатором для БПИФ денежного рынка, а также всепогодного индекса.
В Мосбирже напомнили, что наблюдательный совет рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов 26,11 руб. на одну акцию, что соответствует 75% чистой прибыли по МСФО за 2024 г.