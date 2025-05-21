Читая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале составила 13 млрд рублей

Операционные расходы увеличились на 31,6% в основном за счет роста расходов на персонал и маркетинг, отмечается в сообщении. Сами расходы на персонал выросли на 21,1%. Численность персонала в I квартале выросла на 27,8% г/г и на 3,1% по сравнению с IV кварталом 2024 г., в том числе из-за найма новых сотрудников. Он связан со стратегическими проектами (Финуслуги, ЦФА и пр.) и усилением ИТ-направления, говорится в сообщении. Расходы на амортизацию и ИТ-обслуживание выросли на 44%, комиссии маркетмейкеров – на 50,5%.